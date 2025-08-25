В некоторых областях будут дожди: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

В начале новой рабочей недели в Украине будет сохраняться неустойчивая синоптическая ситуация с перепадами атмосферного давления и относительно прохладной температурой. Почти по всей территории ожидается сухая погода, но в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Уже после среды синоптики прогнозируют постепенный приход жаркого и сухого воздуха.

Погода на 25 августа

В ночь на понедельник, 25 августа, в центральных и восточных областях прогнозируются умеренные дожди, местами с грозами. На остальной территории существенных осадков не предвидится. Ветер западного и северо-западного направлений, 7–12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем поднимется до +17 – +22 градусов, а на юге – до +21 – +23 градусов.

Погода на 26 августа

Во вторник, 26 августа, в западных и северных областях прогнозируются кратковременные дожди, днем местами с грозами и шквалистым ветром 15–20 м/с. В других регионах осадков почти не ожидается. Ветер западный, 7–12 м/с, однако днем на востоке и местами на западе возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +7 – +13 градусов, днем поднимется до +16 – +22 градусов. В южных областях и Приазовье ночью +11 –+16 градусов, днем +22 – +26 градусов.

Погода на 27 августа

В среду, 27 августа, осадки отступят, по всей территории страны сохранится сухая погода. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный, 7–12 м/с. Ночная температура составит +9 – +15 градусов, днем +19 – +26 градусов, а в южных и центральных областях воздух прогреется от +26 до +28 градусов.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал теплую погоду в сентябре в Украине. По его словам, температура воздуха будет комфортной, а дождей почти не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который посетит Украину. Он принесет дожди и грозы в ряд областей.

