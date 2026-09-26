Как стирать одеяла и пледы, чтобы они оставались пушистыми: проверенный трюк

Погода становится холоднее, так что самое время постирать одеяла, которые пригодятся в долгие прохладные вечера.

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Если вы хотите, чтобы после стирки они были мягкими и пушистыми, как облако, попробуйте этот простой трюк. Просто воспользуйтесь одним средством из кухонного шкафа, которое у большинства людей всегда под рукой, пишет OBOZ.UA.

После стирки одеяла часто становятся шероховатыми, жесткими и менее приятными на ощупь, поэтому некоторые люди покупают новые каждый сезон. Однако я считаю это пустой тратой денег, разве что кому-то очень нравится определенный узор или материал.

Одеяла могут оставаться мягкими и пушистыми после стирки, если воспользоваться простым трюком с уксусом. Просто налейте небольшое количество уксуса в отсек для кондиционера.

Это отличный прием, так как он помогает удалить остатки моющего средства с волокон ткани, которые могут привести к потере мягкости ткани.

Не стоит беспокоиться о сильном запахе, поскольку примерно 0,5 стакана средства достаточно для полной загрузки белья. Однако, прежде чем использовать этот трюк, стоит проверить рекомендации производителя вашей стиральной машины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постельное белье.

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