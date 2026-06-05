Как спасти растения от слизней и улиток: действенное натуральное средство

Недавняя жаркая погода привела к тому, что слизни пока не пошились. Однако, поскольку сейчас начались дожди, они, скорее всего, вернутся на ваши участки.

Видео дня

Доктор Гейли Джонс, главный энтомолог британской RHS, призвала садоводов не убивать слизней. Вместо этого она рекомендует класть солому вокруг, например, клубники, поскольку слизни не любят ползать по ней, пишет Express.

Также она посоветовала оставлять невысаженную рассаду немного дольше, чем обычно, и размещать ее на приподнятой поверхности. Она также предложила проводить "ночные поиски слизней и перемещать их, желательно в компостную кучу".

Полив растений в определенное время суток также может защитить от слизней. Поливайте свой огород или сад утром, как только взойдет солнце, и растения начнут использовать воду. Листья и поверхность почвы также, вероятно, будут оставаться сухими дольше, чем во время вечернего полива, что предотвратит появление слизней, улиток и болезней, вызванных мучнистой росой.

Растения начинают дышать на солнце, вытягивая воду из почвы, через корни, вверх по стеблям и выходя наружу через крошечные поры на листьях, которые называются устьицами.

Кроме того, вы можете защитить свои растения с помощью нескольких небольших изменений. Например, создать барьер из яичной скорлупы, кофейной гущи, шерстяных шариков или медных колец. Для горшечных растений еще одной мерой является нанесение вазелина на внешнюю часть горшка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить морковь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.