Как спасти помидоры от фитофторы: что положить в лунку

Фитофтора считается одной из самых коварных и агрессивных болезней томатов. Эта инфекция способна уничтожить урожай овощей в чрезвычайно короткие сроки – иногда достаточно лишь нескольких дней.

И опытные огородники знают – бороться с фитофорой может быть сложным и даже безнадежным занятием, поэтому ее лучше предупреждать. Как защитить от нее саженцы при переносе их в открытый грунт, рассказало издание VSN. Один из наиболее эффективных методов – это положить в лунку средство, которое укрепит иммунитет растения, поможет ему быть более выносливым.

Обычно огородники выбирают для защиты томатов от фитофторы такие добавки:

древесная зола;

луковая шелуха;

измельченная скорлупа яиц;

небольшое количество компоста или перегноя.

Особую популярность приобрела именно древесная зола. В ее составе есть калий, кальций и другие полезные микроэлементы, которые способствуют укреплению растений и повышают их устойчивость к грибковым инфекциям.

Не менее полезной считается и луковая шелуха, ведь она помогает обеззаразить почву и отпугнуть некоторых вредителей. Вещества в ее составе помогают снизить вероятность развития грибковых болезней.

В свою очередь яичная скорлупа обогащает землю кальцием. А перегной или компост насыщает ее питательными веществами, необходимыми для полноценного роста растений.

Перед высадкой все эти составляющие желательно хорошо перемешать с почвой в лунке и обильно полить водой. После этого можно приступать к посадке рассады. Однако стоит помнить, что даже такие подкормки не дают стопроцентной гарантии защиты от фитофторы. Для сохранения здоровья томатов не менее важен правильный уход. Вот что подразумевается под этим в виду:

не высаживать растения слишком плотно;

осуществлять полив исключительно под корень;

регулярно проветривать теплицы;

контролировать уровень влажности почвы;

вовремя обрезать нижние листья.

Если придерживаться этих советов, растения будут крепче, а вероятность появления фитофторы значительно снизится.

