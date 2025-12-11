Как сэкономить на отоплении: не допускайте этих ошибок

Эксперты предупреждают, что многие из нас совершают некоторые распространенные ошибки с отоплением зимой, которые могут привести к увеличению наших счетов, даже если мы этого не осознаем.

Видео дня

К счастью, этих ошибок можно избежать, сэкономив при этом. Эксперт по энергоэффективности Джейми Бернс объяснил, что несколько небольших вредных привычек могут незаметно привести к расточительству денег, пишет Express.

"Понимание того, как на самом деле работает ваша система, может существенно повлиять как на комфорт, так и на стоимость коммунальных услуг", – добавил он.

Джейми призвал домохозяйства убедиться, что они не отапливают неиспользуемое пространство. Это могут быть свободные комнаты, которые пока не используются, или коридоры, через которые вы просто проходите.

Включение отопления в помещениях, которые вы не используете, может даже уменьшить поток тепла в те комнаты, которые нужно обогревать. Поэтому важно помнить, что радиаторы в этих неиспользуемых комнатах нужно просто выключать.

Еще одной распространенной ошибкой является неправильная настройка времени и управления термостатом. Джейми предупредил, что постоянное включение отопления или использование одного и того же графика в каждой комнате будет стоить дороже, чем зонирование и временные графики.

Опять же, если есть помещения, которые вам не нужно отопление, убедитесь, что радиаторы в этих комнатах выключены и не входят в расписание.

При этом, убедитесь, что в комнатах, которые вы отапливаете, тепло не теряется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать, чтобы радиаоры лучше грели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.