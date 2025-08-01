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Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
390
Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

Из диетического куриного филе можно приготовить очень сочные и золотистые котлеты. Для этого вам понадобятся овощи, которые есть всегда в холодильнике, а также несколько молочных продуктов. При этом, хлеб добавлять не нужно.

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Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

Ингредиенты:

  • куриное филе – 800 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок 2-3 зубчика
  • мягкое масло – 50 г
  • сыр твердый – 100 г
  • панировочные сухари – 1 ст.л. с горкой
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

1. Взбить лук и чеснок.

2. Добавить кусочки куриного филе и снова взбить.

Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

3. Добавить мягкое масло, специи, натертый сыр и сухари.

Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

4. Все тщательно перемешать.

Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

5. Сформировать котлетки.

Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

6. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

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