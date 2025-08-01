Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт

Из диетического куриного филе можно приготовить очень сочные и золотистые котлеты. Для этого вам понадобятся овощи, которые есть всегда в холодильнике, а также несколько молочных продуктов. При этом, хлеб добавлять не нужно.

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Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г

лук – 1 шт.

чеснок 2-3 зубчика

мягкое масло – 50 г

сыр твердый – 100 г

панировочные сухари – 1 ст.л. с горкой

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбить лук и чеснок.

2. Добавить кусочки куриного филе и снова взбить.

3. Добавить мягкое масло, специи, натертый сыр и сухари.

4. Все тщательно перемешать.

5. Сформировать котлетки.

6. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

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