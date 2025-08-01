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Как сделать куриные котлеты идеально золотистыми и очень сочными: беспроигрышный рецепт
Из диетического куриного филе можно приготовить очень сочные и золотистые котлеты. Для этого вам понадобятся овощи, которые есть всегда в холодильнике, а также несколько молочных продуктов. При этом, хлеб добавлять не нужно.
Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 800 г
- лук – 1 шт.
- чеснок 2-3 зубчика
- мягкое масло – 50 г
- сыр твердый – 100 г
- панировочные сухари – 1 ст.л. с горкой
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбить лук и чеснок.
2. Добавить кусочки куриного филе и снова взбить.
3. Добавить мягкое масло, специи, натертый сыр и сухари.
4. Все тщательно перемешать.
5. Сформировать котлетки.
6. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
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