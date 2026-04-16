Как сделать дом светлее без особых изменений: интересная хитрость

Одной из самых желанных особенностей дома является естественное освещение. С длинными днями и ярким солнцем, которое приближается, сейчас самое время максимально использовать свет в вашем доме.

Однако не всем везет иметь естественный свет дома. Если вы относитесь к этим людям, есть несколько способов сделать ваш дом светлым и просторным. Для этого вам не нужно разрушать стены или добавлять окна – один простой и доступный трюк сразу сделает комнату светлее, пишет OBOZ.UA.

Все, что вам нужно, это зеркало. Оно и является одним из самых простых способов сделать комнату светлее. Разместите их напротив окон или рядом с ними, чтобы отражать дневной свет и привлекать его дальше в ваше пространство.

Отслеживайте, куда попадает дневной свет в течение дня, и именно там должно быть ваше зеркало.

Большие зеркала могут иметь реальное значение. В некоторых случаях эффектное зеркало может заменить настенное искусство, выступая как дизайнерским элементом, так и практичным способом сделать комнату ярче.

Еще один дешевый и простой способ сделать ваш дом светлее – это переставить мебель. Избегайте размещения больших диванов, шкафов или громоздких предметов, в частности растений, перед окнами.

Если в вашем доме недостаточно естественного освещения, вам следует избегать тяжелых штор и вместо этого выбирать более легкие или полупрозрачные шторы. Во время вешания этих штор разместите карниз высоко над окном, чтобы создать иллюзию большего окна.

