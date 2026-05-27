Как сделать, чтобы на луке не было стрелок: действенный способ

Выращивание лука на собственном огороде чаще всего сталкивается с такой проблемой, как стрелкование. Когда растение начинает выбрасывать стрелки, большинство питательных веществ направляется не на рост луковицы, а на образование цветоноса, что негативно влияет на качество урожая овоща.

Поскольку проблема далеко не новая, огородники успели придумать несколько эффективных методов борьбы со стрелкованием. И одним из наиболее эффективных является использование в выращивании лука древесной золы. Издание ТСН рассказало, как с ее помощью избежать возникновения стрелок на растении.

Почему лук начинает стрелковаться

По словам специалистов, чаще всего причинами стрелкования становятся резкие колебания температуры, нарушение условий хранения севка и дефицит питательных веществ в почве. Особенно часто лук уходит в стрелку после холодной весны или внезапных ночных заморозков.

Кроме этого, негативно влияют чрезмерная влажность и истощенная почва. Неблагоприятные условия выращивания побуждают растение к цветению вместо нормального формирования луковицы.

Зачем посыпать междурядья лука золой

Для борьбы с формированием стрелок на луке опытные огородники рекомендуют систематически подсыпать древесную золу в междурядья на грядке. В этом материале содержатся калий, кальций, фосфор и другие микроэлементы, способствующие укреплению растений и правильному развитию луковиц.

Кроме того, зола помогает снизить кислотность почвы, частично защищает от вредителей и способствует тому, чтобы земля дольше оставалась рыхлой после полива. То есть оптимизирует условия выращивания растения.

Лучше всего рассыпать золу тонким слоем по увлажненной земле. Обычно на один квадратный метр достаточно примерно стакана сухого вещества. После этого почву стоит слегка разрыхлить.

Огородники советуют повторять такую обработку каждые две-три недели. Особенно важной такая обработка становится в период активного роста лука.

