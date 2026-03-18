Как сделать, чтобы букет простоял на неделю дольше: есть несколько советов

Цветы считаются универсальным подарком. А еще декором, который способен мгновенно добавить уюта дому. Однако срезанные растения часто вянут уже через несколько дней и многих это удерживает от того, чтобы тратить деньги на букеты для дома.

Видео дня

Между тем, существует немало лайфхаков, как помочь цветам оставаться свежими как можно дольше. Для этого обязательно покупать дорогие удобрения или использовать сложные методы. Достаточно придерживаться нескольких простых правил размещения вазы в интерьере. Подробно о них рассказало издание Express.

Почему не стоит держать букет на подоконнике

Хотя комнатные растения нуждаются в большом количестве солнца, держать их на подоконнике – далеко не лучшая идея. Для срезанных цветов прямые лучи и близость к стеклам являются губительными. На то есть сразу несколько причин.

Быстрое испарение влаги. Высокая температура заставляет воду интенсивно испаряться не только из вазы, но и с лепестков и стеблей. Поскольку срезанные цветы не имеют корней, они не способны компенсировать потерю влаги так же быстро, как вазоны.

Размножение бактерий. Солнечный свет нагревает воду в вазе, что создает идеальную среду для микроорганизмов. Бактерии скапливаются на срезах стеблей и блокируют доступ воды к бутону, из-за чего цветок начинает засыхать.

Риск ожогов. Стекло может работать как линза, усиливая интенсивность лучей, что приводит к физическому повреждению нежных лепестков.

Как продлить жизнь срезанным цветам

Тем не менее, ваш букет может простоять в интерьере долго и иметь свежий вид. Просто обратите внимание на эти профессиональные советы.

Выберите правильное освещение

Вазу лучше ставить неподалеку от окна, но не непосредственно на подоконник. Цветам нужен мягкий свет, а не прямые лучи. Лучше всего для размещения срезанных цветов подходят комнаты с окнами на север или восток: утреннее солнце значительно мягче интенсивного послеобеденного.

Обеспечьте прохладу

Цветы следует держать в самой прохладной части помещения. Высокая температура ускоряет метаболизм растения и приводит к быстрой потере воды. Если в комнате становится слишком жарко (например, во время приготовления пищи на кухне), вазу лучше временно переставить в тень.

Избегайте соседства с фруктами

Если букет стоит на кухне, его необходимо держать как можно дальше от корзины с фруктами. Большинство плодов выделяют этилен – невидимый газ, который ускоряет созревание. Для фруктов это полезно, но для цветов этот газ действует как яд, заставляя их увядать в разы быстрее.

Регулярно проверяйте уровень воды

Вазу стоит размещать в поле зрения, чтобы было удобно контролировать уровень и чистоту воды. Своевременная замена жидкости и удаление листьев, попавших в воду, помогут избежать гниения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.