Как разморозить мясо за считаные минуты без микроволновки. Лайфхак

Размораживание мяса перед использованием может быть изнурительным и трудоемким процессом, но одна пользовательница поразила простым трюком, который может ускорить этот процесс.

Так, фудблогер, известная в TikTok под ником mobibuse, рассказала о быстром способе разморозить мясо без микроволновой печи.

В недавнем видео она готовила рулет из фарша и картофеля из замороженного мяса. Но что действительно привлекло внимание зрителей, так это то, как она размораживала мясо.

Для начала она взяла большие кастрюли, поставив первую вверх дном на кухонную столешницу. Затем положила пакет с замороженным мясом на дно кастрюли, а далее поставила другую кастрюлю сверху на мясо, причем дном доверху.

Далее она продолжила готовить блюдо, поставив рядом башню из горшков, позволяя зрителям наблюдать за размораживанием мяса, пока она продолжала готовить свою еду. Через некоторое время она просто положила размороженное мясо на сковороду для жарки, но перед этим показала, что мясо действительно стало мягким.

Как работает лайфхак для размораживания мяса?

Металл эффективно проводит тепло, поглощая его из окружающей среды. Этот метод использует комбинированные теплопередающие свойства металлических кастрюль, чтобы значительно ускорить процесс размораживания.

Поэтому вы также можете наполнить верхнюю кастрюлю теплой или горячей водой, чтобы еще больше ускорить процесс.

Хотя время размораживания зависит от толщины и типа мяса, этот метод может значительно сократить время по сравнению с размораживанием на воздухе.

Как правильно размораживать мясо

Лучший способ размораживать мясо – это положить его в холодильник до полного размораживания. Это предотвращает чрезмерное нагревание мяса и, соответственно, попадание бактерий.

Также важно использовать его в течение 24 часов после полного размораживания, поскольку оно испортится так же, как и свежее.

При размораживании этого продукта убедитесь, что он полностью разморожен, а также что средняя и самая плотная его часть полностью разморожена. Частично размороженное мясо может прогреться неравномерно, а это значит, что вредные бактерии могут выжить в процессе приготовления.

