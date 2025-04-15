Как распознать, что у клубники много нитратов: четыре признака

В начале сезона клубники часто сталкиваются с риском купить ягоды с превышенным содержанием нитратов. Основная причина этого — применение стимуляторов роста и избыточное количество азотных удобрений в тепличном выращивании.

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OBOZ.UA советует обратить внимание на четыре ключевые характеристики клубники, которые могут свидетельствовать о чрезмерном количестве нитратов. Это позволит избежать приобретения потенциально опасных ягод и навредить себе.

Четыре признака, указывающие на нитратную клубнику

1. Слишком велик размер ягод. Естественная клубника редко бывает одинаково большая и гигантская, в большинстве своем она среднего или даже мелкого размера.

2. Бледная или желтоватая окраска плодоножки и листочков, что может свидетельствовать о недозрелости и искусственном ускорении роста. Если на ней есть белая полоска, клубнику могли обрабатывать пестицидами.

3. Бледная мякоть внутри и нехарактерный для клубники цвет, ведь у качественной ягоды сердцевина должна быть насыщенной красной. Если клубника обладает неестественным восковым блеском, то для ее выращивания могли использовать вредные удобрения.

4. Отсутствие характерного клубничного аромата. Естественная клубника всегда пахнет сладко и приятно. Если клубника не пахнет или ее запах очень слаб, то, вероятнее всего, она еще не созрела, или ее выращивали на химии.

Эксперты безопасности пищевых продуктов неоднократно советовали перед употреблением замачивать клубнику в холодной воде на 10-15 минут. Это поможет уменьшить содержание нитратов. Также рекомендуется снимать верхний слой ягоды (где сосредоточено больше нитратов) или употреблять клубнику после термической обработки, если есть подозрение на превышение нормы.

Почему опасно употреблять клубнику с нитратами

Высокий уровень нитратов в продуктах может вызвать нитратное отравление, особенно у детей, пожилых и лиц с проблемами пищеварения. По данным ВОЗ, безопасная доза для взрослого человека – 5 мг нитратов на 1 кг веса тела.

Чтобы защитить себя и своих близких, стоит покупать клубнику у проверенных продавцов, в частности, на фермерских рынках. Предпочтение лучше отдавать ягодам с умеренным размером, ярким ароматом и насыщенным цветом.

Как сообщал OBOZ.UA, существуют маскирующиеся под полезные продукты, но при этом они могут навредить организму. Если вы хотите вернуть контроль за пищевыми привычками, попробуйте отказаться от этих вредных сочетаний и уменьшить порции.

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