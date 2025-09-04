Как проверить, не объявили ли вас в розыск как уклониста: подробное объяснение

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане обязаны стать на учет и появляться по повестке в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Если же этого не происходит, человека могут объявить в розыск как уклониста. OBOZ.UA рассказывает, как проверить лицо в реестрах.

Как работает система розыска

Процедура формирования списков уклонистов происходит через государственный реестр "Оберіг". Он взаимодействует с несколькими другими реестрами для актуализации данных. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, единственным органом, который вносит информацию об уклонистах, является ТЦК и СП. Сам реестр задуман не только как инструмент для розыска, но и для полного понимания государством человеческого капитала и ведения воинского учета.

Если военнообязанный не является по повестке без уважительных причин, ТЦК передает информацию о нем правоохранительным органам. В таком случае к процессу могут участвовать Нацполиция и СБУ, которые имеют доступ к "Оберегу" и могут быстро найти актуальные контакты и местонахождение лица.

Розыск уклонистов предусмотрен законом "О воинской обязанности и военной службе" и постановлением Кабмина №921, регламентирующим ведение воинского учета. При необходимости руководитель ТЦК может обратиться в полицию с просьбой об административном задержании и доставке лица в военкомат.

Как проверить, находится ли лицо в розыске

Узнать свой статус можно несколькими способами. Прежде всего стоит обратиться непосредственно в ТЦК по месту регистрации или позвонить туда.

В случае, если против вас уже инициированы розыскные мероприятия, информация может отображаться и в судебных реестрах.

Также полезно проверить судебные реестры: если ТЦК обращался в суд, соответствующая информация будет отражена в постановлениях.

Еще один вариант проверки – это сервис "Резерв+". Если же подтвердится факт пребывания в розыске, военнообязанный должен явиться в ТЦК, оплатить административный штраф и обновить данные воинского учета.

Юристы отмечают, что избегать мобилизации опасно не только из-за возможности административных взысканий. В случае систематического нарушения правил воинского учета могут наступать и уголовные последствия. Поэтому они советуют своевременно обновлять учетные данные, выполнять требования законодательства о мобилизации и не доводить ситуацию до открытия розыскного дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева правоохранитель и сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета. Во время общения гражданин начал агрессивно себя вести и укусил полицейского.

