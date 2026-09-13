Как приготовить манную кашу без комочков: дело не в помешивании

Манная каша должна быть кремообразной и идеально гладкой, но иногда в кастрюле вместо неё появляются неаппетитные комочки.

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Оказывается, энергичного помешивания не всегда достаточно. Есть еще один простой шаг, который стоит сделать, прежде чем приступить к приготовлению, пишет OBOZ.UA.

Самый простой способ — всыпать манную крупу в холодное молоко или воду, а затем нагреть. Это даст зернам время равномерно смешаться с жидкостью, а не внезапно загустеть при контакте с кипятком. Налейте молоко или воду в кастрюлю, добавьте нужное количество манной крупы и тщательно перемешайте.

Затем поставьте кастрюлю на слабый огонь и нагревайте смесь, регулярно помешивая. Венчик — хороший выбор, поскольку он помогает распределить мелкие зерна и уменьшить образование комочков. Не добавляйте сухую крупу непосредственно в кипящую жидкость. Это один из самых простых способов получить неоднородную, комковатую консистенцию.

Стоит скорректировать пропорции в зависимости от вашей любимой манной крупы. Примерно на 2 стакана молока можно использовать 2–3 столовые ложки манной крупы, если вы предпочитаете более жидкую, нежную консистенцию. Если вы предпочитаете значительно более густую манную крупу, увеличьте количество примерно до 4 столовых ложек. Однако имейте в виду, что манная крупа немного загустеет после снятия кастрюли с огня.

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