Как приготовить лосось в духовке, чтобы был сочным: один секрет

Лосось – идеальный выбор для ужина, когда хочется чего-то вкусного и полезного, но рыба может легко пересохнуть в духовке, если ее неправильно приготовить. Большинство людей считают, что лосось достаточно жирный, но, на самом деле, это не так, и под воздействием высоких температур жир может быстро улетучиться.

Как только он исчезает, рыба начинает терять влагу, из-за чего мясо высыхает, оставляя блюдо пресным и резиновым. Однако Эрин Кларк, основательница Well Plated, заявила, что существует действительно простой способ сохранить лосося как можно более сочным. И все, что вам нужно, это немного фольги, пишет Express.

Фольга удерживает влагу и гарантирует, что ваша рыба каждый раз будет выходить сочной, влажной и нежной. Также она будет задерживать пар, выходящий из лосося во время приготовления, что предотвратит испарение влаги внутри рыбы.

Это сделает лосось невероятно сочным и нежным, а в результате он будет иметь почти шелковистую текстуру. Пар поможет лососю готовиться мягко и равномерно, что сохранит его естественный насыщенный вкус.

Использование фольги также усиливает вкус любых трав, цитрусовых или соусов, поэтому вы получите еще более вкусную рыбу без необходимости готовить сложную глазурь или соус.

Как приготовить вкусный лосось

Выньте лосося из холодильника и дайте ему постоять при комнатной температуре 10 минут перед приготовлением. Разогрейте духовку до 200°C, а затем застелите противень фольгой.

Смажьте фольгу щедрым количеством спрея для выпечки или масла. Затем положите розмарин в середину противня, нарежьте один из лимонов тонкими ломтиками и также добавьте их.

Полейте лосося оливковым маслом, затем приправьте солью и перцем. Руками вотрите масло в кожу лосося, а затем добавьте зубчики чеснока.

Положите поверх лосося оставшиеся ломтики лимона или розмарина. Выжмите сок из второго лимона и полейте им всю начинку.

Когда вы будете готовы готовить, накройте лосося фольгой. Если у вас ее недостаточно, просто положите второй лист сверху на рыбу.

Затем готовьте в духовке 15-20 минут. По истечении времени у вас будет невероятно сочный и взрывающийся вкусом лосось.

