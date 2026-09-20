Как приготовить идеальное кремообразное пюре: добавьте этот ингредиент

Для идеального картофельного пюре не нужно много масла или сливок. Существует простой трюк, который делает картофель бархатистым, нежным и необыкновенно вкусным.

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Этот трюк используется в европейской кухне уже много лет. Всего лишь небольшое количество определенного ингредиента может придать обычному картофельному пюре совершенно иную консистенцию, пишет OBOZ.UA.

В южных регионах Франции картофельное пюре готовят иначе, чем у нас. Вместо масла или сливок в картофель добавляют немного оливкового масла. Этот неприхотливый ингредиент является залогом их успеха.

Это объясняется тем, что оливковое масло придаёт пюре исключительно кремовую консистенцию и нежность. Кроме того, оно не только делает блюдо вкуснее, но и легче, и полезнее. Лучше всего использовать оливковое масло первого отжима, поскольку оно сохраняет свой вкус и питательную ценность.

Кроме того, этот продукт содержит антиоксиданты и ценные жирные кислоты, которые благотворно влияют на наш организм. Поэтому использование оливкового масла не только поможет нам готовить вкусное пюре, но и поможет нам заботиться о нашем теле.

Помните, что количество оливкового масла должно соответствовать количеству картофеля. Как правило, на 1 кг вареного картофеля достаточно примерно 3 столовых ложек оливкового масла, и лучше всего добавлять его постепенно, пока пюре не достигнет желаемой кремообразной консистенции.

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