Как правильно собирать лук: он сохранится до весны

Чтобы лук не начал гнить или прорастать уже через несколько месяцев, важно вовремя выкопать его, не повредить донцо и хорошо просушить. Готовность урожая определяют не по календарю, а по состоянию перьев, шейки и шелухи.

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Одним из главных признаков созревания является полегание большей части перьев. На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" опубликовали актуальные детали о правильном сборе лука.

Как определить зрелость лука

Перед уборкой нужно осмотреть несколько растений. У созревшего лука шейка становится тонкой и мягкой, а сухие наружные чешуи приобретают характерную для конкретного сорта окраску.

После полегания листьев не стоит надолго оставлять урожай в почве. Максимальный срок – примерно три недели. Если задержаться, луковицы могут снова пустить корни и начать расти, из-за чего будут хуже храниться. Для работы лучше выбрать сухой день, чтобы на головках не оставалось лишней влаги.

Как выкапывать лук

Луковицы, которые легко выходят из рыхлой почвы, можно осторожно вытаскивать руками. Сильно дергать за перо не следует: так можно повредить донцо, а травмированная головка со временем начнёт гнить.

Если лук держится крепко, его нужно подкопать вилами. Точно так же следует поступать с растениями, у которых перо уже пересохло и легко отрывается.

Когда обрезать перо

Сразу после выкапывания зелень не срезают. Урожай раскладывают в сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха и оставляют вместе с ботвой не менее чем на неделю.

За это время перо должно полностью пожелтеть и высохнуть. Только после этого его обрезают, оставляя шейку длиной около 4–5 см. Корни укорачивают до 1–1,5 см, не затрагивая дно.

Какой лук использовать в первую очередь

Перед хранением урожай следует рассортировать. Самые крупные головки лучше отложить для первоочередного употребления, поскольку они хуже хранятся. Мелкий хорошо созревший лук обычно хранится дольше.

Отдельно следует хранить сорта с коротким сроком хранения. В частности, салатный красный лук огородница советует использовать раньше других.

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