Как правильно обрезать спатифиллум: это оздоровит ваше растение

Хотя любимое многими комнатное растение спатифиллум не требует сложного ухода и легко прощает некоторые ошибки, одна процедура ему все же необходима. Чтобы цветок хорошо себя чувствовал и прекрасно выглядел, его нужно регулярно обрезать.

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С растения следует своевременно удалять пожелтевшие листья и увядшие соцветия. Блог Марты Стюарт рассказал, как обрезать спатифилум, чтобы он всегда выглядел привлекательно и здорово.

Когда обрезать спатифилум

В отличие от многих других растений, спатифилум можно обрезать в любое время года. Если пожелтевший листок портит внешний вид, его можно смело срезать в любой удобный момент – будь то поздно вечером, во время обеденного перерыва, в летнюю жару или посреди зимы. Сама обрезка практически не влияет на общий рост растения или его способность к цветению. Регулярная гигиеническая чистка путем удаления пожелтевших листьев и увядших цветов помогает постоянно поддерживать свежий и ухоженный вид спатифиллума.

Как правильно обрезать спатифиллум

Обрезка спатифилума – это простой процесс, который занимает всего несколько минут. Но вот на что при этом нужно обратить внимание.

Стерилизация секатора: протрите лезвия спиртом, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний.

протрите лезвия спиртом, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний. Удаление увядших цветов: когда белые прицветники начинают терять цвет или увядать, срежьте цветонос у самого основания.

когда белые прицветники начинают терять цвет или увядать, срежьте цветонос у самого основания. Удаление пожелтевших листьев: со временем листья спатифилума естественным образом желтеют и сохнут. В таком случае черешок листа срезают как можно ближе к основанию. Если же листок остается зеленым и подсохла только его верхушка, достаточно срезать только сухую коричневую часть, не затрагивая здоровую зеленую ткань.

Признаки того, что спатифиллум нуждается в обрезке

Спатифиллум обычно не нуждается в формирующей или корректирующей обрезке. Здесь процедура носит прежде всего эстетический характер. Желтые листья и увядшие соцветия – главные сигналы того, что пришло время взять в руки секатор. Своевременное их удаление позволяет растению всегда оставаться в идеальной форме.

Ошибки, которых следует избегать

Спатифиллумы довольно неприхотливы, поэтому риск навредить им во время обрезки минимален. Впрочем, стоит обратить внимание на две распространенные ошибки.

Чрезмерная обрезка. Главное правило – не переусердствовать. Поскольку листья накапливают энергию для всего растения, одновременное удаление более 25 процентов от общей массы зеленой листвы может привести к стрессу и шоковому состоянию растения.

Главное правило – не переусердствовать. Поскольку листья накапливают энергию для всего растения, одновременное удаление более 25 процентов от общей массы зеленой листвы может привести к стрессу и шоковому состоянию растения. Пренебрежение стерилизацией инструментов. Если среди комнатных растений существует риск распространения инфекции, обеззараживание ножниц или секатора в спирте или растворе отбеливателя между срезами поможет остановить распространение болезни.

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