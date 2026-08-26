Как правильно мыть волосы, чтобы они стали гуще: итальянский метод

Мытье волос кажется самым простым делом в мире, но это только на первый взгляд. То, как вы это делаете, важнее, чем вы думаете.

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Итальянские женщины прекрасно это знают и имеют свои секреты ухода за волосами, которые делают их волосы потрясающими. Узнайте, в чем заключается мытье волос по-итальянски, и поймите, почему этот метод ухода за волосами набирает всё большую популярность, пишет OBOZ.UA.

Уход за волосами в Италии очень важен. Это один из местных ритуалов красоты, который легко заметить в повседневной жизни, ведь трудно отвести взгляд от ухоженных волос итальянских женщин на улице. Многие из них похожи на кинозвезд.

Итальянский метод ухода за волосами сосредоточен, прежде всего, на том, что происходит у корней, поскольку итальянцы считают, что красивые и блестящие волосы начинаются со здоровой кожи головы.

Не существует единого "итальянского метода мытья волос", но местные женщины следят за тем, чтобы их кожа головы была тщательно очищена от излишков кожного сала и остатков косметики.

Во время мытья массируйте кожу головы кончиками пальцев нежными круговыми движениями. Это стимулирует микроциркуляцию, что может способствовать здоровью кожи головы и, опосредованно, росту здоровых, крепких волос.

Итальянские женщины наносят шампунь не только на макушку, но и на линию роста волос, боковые части и затылок. Они моют волосы дважды, но преимущественно в тех случаях, когда их кожа головы склонна к жирности или они использовали много средств для укладки.

Они также уделяют внимание тщательному смыванию шампуня. Они знают, что остатки косметики, остающиеся на волосах и коже головы, утяжеляют пряди, что приводит к более быстрой потере свежести и появлению жирности волос.

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