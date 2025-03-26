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Как правильно и чем мыть стеклянную поверхность плиты, чтобы не повредить ее: делимся советами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
513
Как правильно и чем мыть стеклянную поверхность плиты, чтобы не повредить ее: делимся советами

Кухонные стеклокерамические плиты требуют большего внимания и ухода, чем обычные. И очень важно знать несколько нюансов, если хотите, чтобы плита вам прослужила долго.

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Как правильно мыть плиту

Редакция FoodOboz рассказывает, как правильно ухаживать за стеклокерамической плитой, чтобы она подольше оставалась чистой.

Как чистить индукционную плиту

Для того чтобы стеклокерамическая плита как можно дольше оставалась чистой, ее достаточно регулярно протирать или мыть (при необходимости).

Как часто нужно мыть плиту

Не стоит оставлять ее грязной надолго, нужно мыть сразу! И к тому же для мытья и чистки стеклокерамики нужно использовать только специальными и проверенными средствами именно для такой поверхности!

Чем мыть плиту

Нужно знать, что для мытья плиты не следует использовать салфетки из микрофибры, тряпки или губки, которыми вы обычно моете посуду. Так как на них могут оставаться частицы жира или грязи и могут с губкой переносится на поверхность плиты. Этим вы испортите поверхность плиты. 

Чем не следует мыть плиту

Также на OBOZ.UA сообщалось, как и где правильно хранить кофе, чтобы он оставался вкусным и ароматным долго.