Как правильно хранить лимоны, чтобы они не портились в течение нескольких месяцев

Большинство людей просто кладут лимоны в холодильник и забывают о них, пока те не начнут высыхать. Однако есть простой трюк, который может значительно продлить срок их хранения и позволит вам использовать почти все лимоны.

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Узнайте, как хранить лимоны, чтобы продлить их свежесть, пишет OBOZ.UA.

Достаточно всего одного простого трюка, чтобы лимон не оказался в мусорном ведре. Прежде чем поместить фрукты в морозильную камеру, тщательно их помойте и высушите. Затем положите их в герметичный пакет для хранения продуктов или закрывающийся контейнер.

Таким образом лимоны можно хранить несколько месяцев. Герметичная упаковка ограничивает поток воздуха, обеспечивая лучшую защиту от высыхания и обмораживания.

Именно в этом заключается главное преимущество этого метода. Вы можете натереть твердый лимон, не размораживая его предварительно. Затем добавьте цедру и мякоть в торты, овсянку, йогурт, соусы, салаты или маринады. Это означает, что вам не нужно использовать весь фрукт сразу. Просто натрите то, что вам нужно, а остальное храните.

Есть одна важная деталь: после размораживания лимоны теряют свою твёрдость и становятся гораздо мягче, чем свежие фрукты. Поэтому они не самый лучший выбор для декоративных ломтиков, но прекрасно подходят для выжимания сока.

Вы также можете сразу приготовить небольшие порции сока или цедры и хранить их отдельно. Это удобно, если вы в основном используете лимоны в качестве гарнира.

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