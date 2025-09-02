Видео дня
Как правильно готовить шакшуку: рецепт полезного и вкусного блюда для завтрака
Одно из самых вкусных блюд из яиц – шакшука. Готовится блюдо элементарно, достаточно всего лишь выбрать сoчные овощи и вкусный сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной шакшуки с овощами и зеленью, которая готовится 2 минуты.
Ингредиенты:
- Лук 1 шт
- Перец болгарский 1 шт
- Помидоры 3-4 шт
- Специи
- Яйца 3-4 шт
- Фетта
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте кубиком, поджарьте.
2. Добавьте яйца.
3. В конце добавьте сыр и зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: