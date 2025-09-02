Как правильно готовить шакшуку: рецепт полезного и вкусного блюда для завтрака

Одно из самых вкусных блюд из яиц – шакшука. Готовится блюдо элементарно, достаточно всего лишь выбрать сoчные овощи и вкусный сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной шакшуки с овощами и зеленью, которая готовится 2 минуты.

Ингредиенты:

Лук 1 шт

Перец болгарский 1 шт

Помидоры 3-4 шт

Специи

Яйца 3-4 шт

Фетта

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кубиком, поджарьте.

2. Добавьте яйца.

3. В конце добавьте сыр и зелень.

