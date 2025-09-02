УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как правильно готовить шакшуку: рецепт полезного и вкусного блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Как правильно готовить шакшуку: рецепт полезного и вкусного блюда для завтрака

Одно из самых вкусных блюд из яиц – шакшука. Готовится блюдо элементарно, достаточно всего лишь выбрать сoчные овощи и вкусный сыр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной шакшуки с овощами и зеленью, которая готовится 2 минуты. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лук 1 шт
  • Перец болгарский 1 шт
  • Помидоры  3-4 шт
  • Специи
  • Яйца 3-4 шт
  • Фетта

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кубиком, поджарьте.

Овощи для блюда

2. Добавьте яйца.

Сколько готовить шакшуку

3. В конце добавьте сыр и зелень.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: