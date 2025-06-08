Как правильно готовить борщ, чтобы он имел яркий цвет и насыщенный вкус: делимся рецептом

Борщ – самое вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему. Но все же, очень важно знать некоторые секреты при приготовлении борща, чтобы не испортить вкусное блюдо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления очень вкусного и яркого борща.

Ингредиенты:

Мясо

Картофель 500 г

Свекла 2 средних (400 г)

Морковь 1 средняя

Лук 1 средний

Капуста белокочанная 200 г

Фасоль 100 г

Томатная паста 100 г (или томаты в собственном соку - 350 г)

Уксус 3 ст. ложки

Сахар 3 ст. ложки с горкой

Соль, перец

Чеснок 5 зубчикок

Лавровый лист

Любые специи

Способ приготовления:

1. Бульон из говяжьих ребер. На этом же бульоне и мясе дальше сварим борщ. Для 5-ти литровой кастрюли понадобится 1 кг телячьих ребер. Конечно мясо можно брать любое, которое больше нравится.

2. Ребра разделите на сегменты и залейте холодной водой. Доведите до кипения, вылейте воду, помойте мясо и кастрюлю и снова залейте водой, варите минимум на 1,5 часа на медленном огне.

3. Картофель порежьте небольшим кубиком. Лук мелким кубиком, морковь на терке. Свеклу и капусту соломкой. Или свеклу тоже на терке. Сначала забросьте картофель. Бульона в кастрюле должно быть 2/3 иначе не поместятся все овощи. Пока он варится в бульоне вместе с мясом, сделайте зажарку.

Подавайте блюдо со сметано и зеленью!

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