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Как правильно готовить борщ, чтобы он имел яркий цвет и насыщенный вкус: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,3 т.
Как правильно готовить борщ, чтобы он имел яркий цвет и насыщенный вкус: делимся рецептом

Борщ – самое вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему. Но все же, очень важно знать некоторые секреты при приготовлении борща, чтобы не испортить вкусное блюдо. 

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Домашний борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления очень вкусного и яркого борща.

Рецепт борща

Ингредиенты: 

  • Мясо
  • Картофель 500 г
  • Свекла 2 средних (400 г)
  • Морковь 1 средняя
  • Лук 1 средний
  • Капуста белокочанная 200 г
  • Фасоль 100 г
  • Томатная паста 100 г (или томаты в собственном соку - 350 г)
  • Уксус 3 ст. ложки
  • Сахар 3 ст. ложки с горкой
  • Соль, перец
  • Чеснок 5 зубчикок
  • Лавровый лист
  • Любые специи

Способ приготовления: 

1. Бульон из говяжьих ребер. На этом же бульоне и мясе дальше сварим борщ. Для 5-ти литровой кастрюли понадобится 1 кг телячьих ребер. Конечно мясо можно брать любое, которое больше нравится.

Какое мясо выбрать для бульона

2. Ребра разделите на сегменты и залейте холодной водой. Доведите до кипения, вылейте воду, помойте мясо и кастрюлю и снова залейте водой, варите минимум на 1,5 часа на медленном огне.

Приготовление борща на мясе

3. Картофель порежьте небольшим кубиком. Лук мелким кубиком, морковь на терке. Свеклу и капусту соломкой. Или свеклу тоже на терке. Сначала забросьте картофель. Бульона в кастрюле должно быть 2/3 иначе не поместятся все овощи. Пока он варится в бульоне вместе с мясом, сделайте зажарку.

Овощная зажарка

Подавайте блюдо со сметано и зеленью!

Готовый борщ

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