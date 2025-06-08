Как правильно готовить борщ, чтобы он имел яркий цвет и насыщенный вкус: делимся рецептом
Борщ – самое вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему. Но все же, очень важно знать некоторые секреты при приготовлении борща, чтобы не испортить вкусное блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления очень вкусного и яркого борща.
Ингредиенты:
- Мясо
- Картофель 500 г
- Свекла 2 средних (400 г)
- Морковь 1 средняя
- Лук 1 средний
- Капуста белокочанная 200 г
- Фасоль 100 г
- Томатная паста 100 г (или томаты в собственном соку - 350 г)
- Уксус 3 ст. ложки
- Сахар 3 ст. ложки с горкой
- Соль, перец
- Чеснок 5 зубчикок
- Лавровый лист
- Любые специи
Способ приготовления:
1. Бульон из говяжьих ребер. На этом же бульоне и мясе дальше сварим борщ. Для 5-ти литровой кастрюли понадобится 1 кг телячьих ребер. Конечно мясо можно брать любое, которое больше нравится.
2. Ребра разделите на сегменты и залейте холодной водой. Доведите до кипения, вылейте воду, помойте мясо и кастрюлю и снова залейте водой, варите минимум на 1,5 часа на медленном огне.
3. Картофель порежьте небольшим кубиком. Лук мелким кубиком, морковь на терке. Свеклу и капусту соломкой. Или свеклу тоже на терке. Сначала забросьте картофель. Бульона в кастрюле должно быть 2/3 иначе не поместятся все овощи. Пока он варится в бульоне вместе с мясом, сделайте зажарку.
Подавайте блюдо со сметано и зеленью!
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