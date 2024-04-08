Каждое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли или были травмированы люди, – это не только трагедия для пострадавших и их родственников, но и беда для виновников аварии. Ведь они могут сесть за решетку. Однако, к сожалению, справедливое наказание настигает не всех виновных в ДТП. Особенно в случаях, когда совершаются аварии с участием судей, депутатов или бизнесменов.

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Торік в Україні на понад чверть зросла кількість ДТП: загинуло 3053 особи, ще 29 502 було травмовано. Згідно зі статистикою Патрульної поліції, смертність внаслідок таких автопригод підвищилася на 9%. Більш як половина аварій сталася через перевищення водіями швидкості. Серед інших причин: порушення правил маневрування (16%), перехід дороги в невстановленому місці (5%) та виїзд на смугу зустрічного руху (5%).

Як зробити так, щоб розслідування автопригод було об’єктивним і справедливим, незалежно від статусу, посади чи марки автомобіля учасника ДТП?

Експертиза є ключовою

ДТП — це особливий вид злочину, скоєного здебільшого через необережність. Адже у водія, що спричинив аварію, не було наміру сісти за кермо та вбивати або калічити людей. Такі трагедії трапляються з необачності, неуважності, недбалості, але рідко — за злого умислу.

При розслідуванні ДТП одним із найважливіших моментів є те, щоб правоохоронці з'ясували: чи могла особа взагалі уникнути ДТП? Є так зване "правило 2 секунд", за яким людина суто фізіологічно може не встигнути прийняти правильне рішення та уникнути аварії. Наприклад, коли на дорогу несподівано вибігає людина і у водія немає можливості вчасно загальмувати. Тому експерти при вивченні всіх параметрів, встановлюють, чи міг водій уникнути аварії?

У розслідуванні ДТП ключовим є проведення експертизи. Тому вкрай важливо, щоб всі дані, які поліцейські записують до протоколу, були коректними: довжина гальмівного шляху, відстань від одного до іншого (інших) автомобілів, відстань автомобіля до стовпа тощо. Тому моя порада всім учасникам ДТП — особисто проконтролювати достовірність даних, занесених до протоколу.

Важливо також, щоб і прокурори безпосередньо приїжджали на місце ДТП. Таким чином, поліцейські і прокурори разом могли б скласти більш об’єктивну картину дорожньо-транспортної пригоди і більш відповідально підійти до зібраних доказів і визначення ступеня вини кожного учасника ДТП.

Потрібна спеціалізація прокурорів

Для підвищення ефективності і об'єктивності розслідувань вкрай важливо запровадити спеціалізацію прокурорів, щоб вони зосередились на якійсь одній категорії справ, маючи фахові, специфічні знання в певній галузі і компетенцію на рівні експертів. Зокрема, при розслідування дорожньо-транспортних пригод прокурор повинен розумітись на всіх аспектах таких справ, адже це чутлива сфера, де йдеться про здоров’я та життя людей.

Важливо аналізувати причини ДТП

Необхідно, щоб не лише розслідували ДТП, а й аналізували причини, через які вони стаються. Адже це допоможе уникнути аналогічних аварій у майбутньому і врятувати не одне життя.

Наведу один приклад із власної практики. Мої знайомі у Запоріжжі потрапили в серйозну ДТП на перехресті. Як один, так і інший учасник автопригоди стверджували, що їхали на зелений, що миготів. Тобто, проїзд було дозволено обом. Але як це могло статися?

Після аналізу світлограми світлофора з’ясувалося, що на цьому перехресті протягом 2 секунд з обох боків горить жовтий сигнал. А коли підняли статистику, виявили, що кожного кварталу тут щонайменше двічі траплялися ДТП зі смертельними наслідками. Прокуратура внесла припис до підприємства, яке керує роботою світлофорів, з вимогою виправити ситуацію. Після того, як роботу світлофорів відрегулювали, понад 10 років на цьому перехресті не трапилося жодної аварії. Це ще раз доводить, що прості кроки зберігають сотні людських життів.

Як кардинально поліпшити ситуацію на дорогах?

Ми з року в рік жахаємося від статистики ДТП, зокрема смертельних. Але для того, щоб реально зменшити ці страшні цифри, треба ґрунтовно підходити до аналізу причин, чому вони трапляються, і вчасно реагувати.

І тут знову повертаюся до ролі прокуратури, яка повинна взяти на себе роль координатора між працівниками поліції, ДБР, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами тощо. Органи прокуратури повинні швидко реагувати не лише на сам факт скоєння ДТП, але й аналізувати глибинні причини аварії. І вживати заходів: десь можна додатково встановити попереджувальні знаки, певні обмеження, камери фіксації, додаткову розмітку тощо. І робити це треба дуже швидко, адже зволікання в такому випадку, без перебільшення — вбиває.

Є ще один важливий фактор, на який я б хотів звернути увагу, — зміна системи оцінки показників роботи правоохоронців. За 15 років досвіду на своїй роботі я бачив десятки заохочувальних листів, де слідчих поліції нагороджують за кількість розкритих кримінальних справ. І жодного разу не бачив, щоб поліцейського нагородили за зміни в роботі світлофора або порядку роботи на перехресті, завдяки чому зменшили кількість ДТП та було врятовано життя людей.

Важливо, щоб працівники правоохоронних органів були орієнтовані не лише, власне, на розслідування ДТП, а мислили ширше: яких превентивних заходів можна вжити, щоб не допускати таких правопорушень у майбутньому? Це зменшить кількість аварій і кожен з нас почуватиметься безпечніше на українських дорогах.