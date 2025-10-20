Как понять, что у вашего домашнего питомца проблемы с пищеварением: первые признаки
Многие владельцы животных признаются, что не всегда могут сразу понять, что у их домашнего питомца возникли какие-то проблемы с пищеварительной системой.
Ветеринарный консультант Ронан Фицджеральд предупреждает, что едва заметные признаки, такие как облизывание губ, изгиб спины или нежелание подпрыгивать, могут свидетельствовать о проблемах с желудком. Даже поднятие ягодиц, слюнотечение или отталкивание миски с едой могут означать, что ваш любимец чувствует себя плохо, пишет Express.
Специалист объяснил, что если ваша собака или кот принимает необычную позу, например, "молитвенную" — передние лапы вытянуты, грудь опущена, а ягодицы подняты вверх — стоит обратиться к ветеринару. Он также добавил, что другими признаками могут быть нежелание поглаживать животик, чрезмерное газообразование или кровь в стуле.
Итак, вот 10 признаков того, что у вашего любимца проблемы с пищеварительной системой:
- Облизывание губ
- Принятие молитвенной позы (передние ноги вытянуты, грудь на земле, ягодицы в воздухе)
- Слюнотечение
- Нежелание прыгать на мебель
- Рвота или тошнота
- Не наслаждается поглаживанием живота
- Тяжелое глотание
- Чрезмерный метеоризм
- Диарея
- Кровь в стуле.
Если вы заметили, что ваш любимец имеет постоянные, регулярные проблемы с кишечником, или его здоровье быстро и заметно ухудшается, стоит посетить ветеринара для полного обследования.
Врач может порекомендовать возможные изменения в рационе вашего любимца или даже введение добавки для улучшения пищеварения.
