Как помочь помидорам пережить жаркое лето: простые способы сохранить урожай

Помидоры любят тепло. Но опытные огородники знают, что сильная жара может остановить развитие растений, ухудшить завязывание плодов и даже уменьшить будущий урожай.

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Садовые эксперты Анджела Джадд, Холли Феррелл и Дженнифер Петриц советуют в жаркий сезон выбирать выносливые сорта. Нужно также правильно поливать кусты, мульчировать почву, давать растениям легкую тень и не ждать, пока плоды перегреются на солнце.

Выбирайте сорта, которые лучше переносят жару

Стоит начинать защиту помидоров еще с выбора сорта. Некоторые томаты лучше плодоносят в высоких температурах, быстрее созревают и меньше страдают во время длительных волн жары.

Садовый эксперт Анджела Джадд советует обращать внимание на мелкоплодные сорта. Они обычно надежнее дают урожай в жарком климате, потому что плодам нужно меньше времени на формирование.

Дайте растениям немного тени

Помидорам нужно солнце, но в периоды экстремальной жары прямые лучи в течение всего дня могут стать проблемой. Особенно опасно послеобеденное солнце, когда температура самая высокая, а почва и листья быстро теряют влагу.

Холли Феррелл, специалист по садоводству, объясняет: "Легкая тень во второй половине дня не повредит растениям, если они получают достаточно света хотя бы часть дня. Наоборот, это поможет уменьшить испарение влаги и облегчит уход".

Если естественной тени от деревьев, забора или здания нет, можно использовать затеняющую сетку. Для помидоров обычно достаточно легкого притенения, которое не перекрывает свет полностью, а лишь смягчает самое агрессивное солнце.

Поливайте правильно

В жару помидорам нужно больше воды, но важно не только сколько поливать, но и когда это делать. Лучшее время – утро. Если поливать днем, значительная часть воды быстро испарится, не добравшись до корней.

Воду следует лить под корень, а не на листья. Чрезмерная влага на зеленой массе может создать условия для развития болезней. Почва должна быть влажной, но не заболоченной, потому что избыток воды также вредит: корни получают меньше кислорода, растение слабеет и хуже переносит жару.

Ориентироваться стоит не только на календарь, но и на состояние земли. Если верхние несколько сантиметров почвы сухие, растение пора полить. Если земля еще влажная, лучше не спешить.

Используйте мульчу

Мульча помогает удерживать влагу в почве, защищает корни от перегрева и уменьшает количество сорняков. Для помидоров можно использовать солому, скошенную подсушенную траву, компост или другие органические материалы.

Важно мульчировать уже увлажненную почву. Если положить мульчу на сухую землю, она может стать барьером и мешать воде быстро проникать к корням. Слой мульчи должен быть умеренным – примерно несколько сантиметров.

Не стоит прижимать мульчу вплотную к стеблю. У основания растения лучше оставить небольшое свободное пространство, чтобы не провоцировать загнивание.

Собирайте плоды немного раньше

Если синоптики прогнозируют волну жары, а помидоры уже почти созрели, их можно собрать раньше и дать дозреть в помещении. Это поможет избежать солнечных ожогов на плодах и потери качества.

Во время сильной жары созревание может замедляться. Плоды, которые долго остаются под прямым солнцем, иногда получают светлые поврежденные участки. Поэтому ранний сбор в жаркие дни – простой способ сохранить часть урожая.

Не путайте жару с недостатком воды

В жаркий день листья помидоров могут опускаться или скручиваться, даже если влаги в почве достаточно. Это естественная реакция растения на перегрев: так оно пытается уменьшить потерю воды.

Если вечером, после снижения температуры, листья снова поднимаются, растение, вероятнее всего, просто реагировало на жару. Но если куст остается вялым и на следующее утро, нужно проверить влажность почвы, состояние корней, наличие вредителей или признаков болезней.

Следите за вредителями и болезнями

Здоровое растение значительно лучше переносит жару, чем ослабленное. Поэтому на протяжении всего сезона следует регулярно осматривать кусты. На помидорах могут появляться гусеницы, пятнистости, фитофтороз, белая гниль и другие проблемы.

Если на листьях есть пятна, налет, повреждения или странные изменения цвета, лучше не откладывать осмотр. Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов сохранить растение и не потерять урожай.

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