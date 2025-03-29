Как получить статус УБД: пошаговая инструкция от Минобороны

Военнослужащие Сил обороны Украины для получения статуса участника боевых действий могут пойти по двум путям. Первый – автоматическая процедура через Единый государственный реестр ветеранов войны; второй – представление документов лично.

Видео дня

Пресс-служба Министерства обороны напомнила о деталях оформления УБД и поделилась пошаговой инструкцией. Она опубликована на официальном сайте МО Украины.

Как получить статус УБД

Заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник рассказал, что автоматическое оформление осуществляется через Единый госреестр ветеранов, куда уполномоченные лица воинских частей обязаны внести соответствующие сведения в течение пяти дней после начала выполнения лицом боевого задания. Также человек может сам подать документы в одну из 21 комиссий МО.

Для самостоятельного обращения необходимы:

– заявление по установленной форме;

– две фотографии 3×4 на матовой бумаге;

– документы, подтверждающие участие в боевых действиях.

Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена в/ч. Если у заявителя нет оригиналов документов, комиссия может самостоятельно истребовать их в рамках межведомственного взаимодействия.

Сроки рассмотрения заявления

Данные, внесенные в Единый реестр ветеранов войны, обрабатываются автоматически в режиме реального времени.

Комиссии, получившие заявление, должны принять решение в течение одного месяца.

Возможные причины отказа в предоставлении статуса

Предоставление УБД может быть отклонено в следующих случаях:

– отсутствие правовых оснований или необходимых документов;

– предоставление недостоверной информации;

– наличие обвинительного приговора суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время боевых действий.

Решение комиссии можно обжаловать в суде; также, если причины отказа устранены, заявитель может подать документы повторно.

Что делать, если удостоверение УБД потеряно?

Действующие военнослужащие подают рапорт к командиру подразделения, уволенные – заявление в ТЦК и СП по месту регистрации.

Возобновление документа возможно только после подачи заявления в Нацполицию о потере удостоверения и публикации объявления о его недействительности в печатных СМИ.

"Военнослужащие, попавшие в плен или признанные пропавшими без вести, также имеют право на получение статуса УБД, за исключением тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал. Документы для них представляют командиры воинских частей", – пояснил Мельник.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы в возрасте до 25 лет, добровольно подписавшие контракт с МО, могут рассчитывать на выплату в 1 млн грн, однако для этого должны предоставить определенные документы. При этом справки нужно собрать с каждого места службы, включая текущее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!