Как поливать растения, если вы уезжаете в отпуск: спасите свой сад

Каждое лето многие домовладельцы сталкиваются с одной и той же дилеммой: как обеспечить полив своих растений во время отпуска.

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К счастью, существует простой метод, который каждый может использовать для решения этой проблемы, и поклонники этой идеи утверждают, что он "действительно работает", пишет Express.

Садовод-энтузиаст Майкл Гриффитс поделился интересным советом. Так, он продемонстрировал быстрый, простой и бесплатный метод.

Он объяснил: "Поливайте растения во время отпуска с помощью ведра, веревки и камня. Начните с того, что наполните ведро водой. Возьмите веревку и нарежьте несколько длинных полосок. По одной замачивайте полоски в воде, пока они полностью не пропитаются. Как только они полностью пропитаются, выньте их и обвяжите вокруг камня".

Как только закончите, бросьте камень обратно в ведро. Убедитесь, что ваше ведро находится выше ваших растений, а затем поместите каждый кусочек веревки в горшки. Вставьте концы в почву, и фитиль для увлажнения будет автоматически поливать ваши растения, когда компост высохнет.

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