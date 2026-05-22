Как подкормить урожайность моркови: какие удобрения категорически запрещены

Чтобы морковь выросла крупной, ровной, сочной и хорошо хранилась зимой, ее нужно правильно подкармливать в течение сезона. Главное правило этой культуры – не перекормить ее азотом, иначе растение будет активно наращивать ботву, а корнеплод останется тонким, мелким или деформированным.

Лучше всего морковь реагирует на калий, фосфор, бор и древесную золу. В то же время есть удобрения, которые категорически нельзя вносить под эту культуру. OBOZ.UA рассказывает, чем можно, а чем не стоит подкармливать морковь.

Первая подкормка моркови

Первую подкормку проводят примерно через три недели после появления всходов. На этом этапе растению нужно помочь сформировать крепкую ботву, которая в дальнейшем будет работать на развитие корнеплода. Небольшое количество азота здесь еще допустимо, но именно небольшое.

Для первой подкормки можно использовать 1 столовую ложку нитроаммофоски на 10 литров воды. Другой вариант – смесь из 15 г суперфосфата, 15 г мочевины и 15 г калийного удобрения.

Важно не превышать дозировку. Морковь не любит чрезмерного питания, особенно в начале роста. Избыток удобрений может дать противоположный эффект: вместо ровных корнеплодов растения начнут тратить силы на зелень.

Вторая подкормка

Вторую подкормку делают через 2– 3 недели после первой. В этот период морковь уже нуждается не столько в азоте, сколько в калии и фосфоре. Именно они помогают корнеплоду расти в длину и ширину.

Для этого можно взять 1 столовую ложку калимагнезии или сульфата калия и 1 столовую ложку суперфосфата на 10 литров воды. Такая подкормка поддерживает формирование плотного и крепкого корнеплода.

Лучше всего вносить удобрения после прореживания моркови и рыхления междурядий. Так питательные вещества лучше попадут к корням, а растениям будет легче развиваться без конкуренции.

Чем подкормить морковь в июле

В июле обычно начинается активное формирование корнеплодов. В это время моркови особенно полезен бор. Он помогает улучшить вкус, сделать корнеплоды более сладкими, плотными и хрустящими.

Для внекорневой подкормки можно использовать борную кислоту. 2 г борной кислоты сначала растворяют в стакане горячей воды, а затем добавляют в 10 литров воды. Этим раствором морковь опрыскивают по листьям.

Еще один полезный вариант – древесная зола. Она является источником калия и хорошо подходит для моркови. Золу можно просто рассыпать между рядками перед поливом. Также можно сделать настой: 2 стакана золы залить 10 литрами воды, настоять сутки и полить грядку.

Последняя подкормка перед сбором урожая

Последнюю подкормку проводят примерно за 3–4 недели до сбора урожая. На этом этапе азот полностью исключают. Главная задача – улучшить лежкость моркови, чтобы она не гнила и хорошо хранилась зимой.

Для этого можно использовать 1 столовую ложку сульфата калия на 10 литров воды. Калий помогает корнеплодам стать более плотными и выносливыми во время хранения.

После такой подкормки морковь уже не стоит стимулировать к активному росту. Чрезмерное питание в конце сезона может ухудшить качество урожая.

Какие удобрения нельзя вносить под морковь

Самая большая ошибка – свежий навоз. Если внести его под морковь, корнеплоды часто вырастают корявыми, потрескавшимися и плохо хранятся. Навоз можно использовать только заранее – минимум за год до посадки моркови, под предыдущую культуру.

Также не стоит злоупотреблять перегноем. Его избыток, как и свежий навоз, может спровоцировать деформацию корнеплодов. Морковь лучше растет на рыхлой, умеренно питательной почве, а не на слишком "жирной" грядке.

Еще одна опасность – переизбыток азотных удобрений. Большое количество мочевины или куриного помета заставит морковь активно наращивать зелень. В результате ботва будет пышной, но сам корнеплод может остаться тонким и слабым.

