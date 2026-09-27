Как подготовить герань к зимовке: что нужно сделать в сентябре

Герань, которую также называют пеларгонией, может месяцами пышно цвести на балконе или в саду. Но с наступлением осени наступает время перевести её в режим покоя, ведь холодный сезон растение должно проводить в покое.

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Хотя любители садов под открытым небом часто относятся к этому цветку как к однолетнику, на самом деле герань из рода Pelargonium можно успешно сохранить в течение зимы и снова вынести на улицу следующей весной. Главное – вовремя перенести ее в тепло. Как подготовить цветок к зимовке, рассказало издание ProTV. В целом герань можно перезимовать тремя способами: в горшках, в виде черенков или даже с почти голыми корнями в прохладном и сухом помещении. Вот что нужно сделать, чтобы сохранить растение.

Не ждите первых заморозков

Одна из самых распространенных ошибок – оставлять герань на улице до первых значительных похолоданий. Если растения провели лето на балконе или во дворе, стоит особенно следить за ночной температурой. Общая рекомендация для нежных уличных цветов – начинать заносить их до того, как станет слишком холодно, и уж точно не ждать до первого ночного мороза.

Прежде чем занести горшки в дом, внимательно осмотрите листья (в частности с нижней стороны), стебли и поверхность почвы. Тля, белокрылка и другие вредители могут попасть внутрь вместе с растениями и впоследствии перекинуться на остальные комнатные цветы.

Где держать герань зимой

Если вы хотите сохранить герань в горшке и поддержать ее вегетацию, выберите для зимовки растения хорошо освещенное место. Подоконник с большим количеством естественного света станет отличным вариантом. И следите за температурой – днем она должна быть около 18-21 °C, а ночью – немного ниже.

В то же время не стоит ставить растение в очень тёплый и тёмный угол. Сочетание высокой температуры с недостатком света провоцирует вытягивание длинных, тонких и ломких побегов. Поэтому светлый подоконник в относительно прохладной комнате подойдет гораздо лучше, чем место рядом с батареей.

Ошибка при поливе, которая может погубить растение

После переноса в дом герань уже не требует такого же ухода, как в разгар лета. Зимой темпы ее роста замедляются, а потребность в влаге уменьшается. Поэтому герань, растущую в горшке, следует поливать только тогда, когда верхний слой почвы полностью просохнет, а не по строгому графику.

Чрезмерный полив, особенно в прохладном помещении, может привести к загниванию корней. Также важно, чтобы горшок имел хорошие дренажные отверстия для отвода излишков воды.

Герань можно хранить и без горшков

Существует и менее известный способ, который пригодится тем, у кого много кустов и недостаточно места в доме. Растения можно осторожно выкопать до заморозков и стряхнуть почву с корней. После этого герань складывают в большие бумажные пакеты или просто хранят в прохладном и сухом месте. Для этого метода рекомендуемая температура составляет примерно 7-13 °C. В таких условиях в течение зимы листья высохнут и могут осыпаться. Внешне растение будет выглядеть не слишком привлекательно, но это вовсе не означает, что оно погибло.

Весной сухие части удаляют, стебли обрезают до здоровой зеленой ткани, а растение снова высаживают в горшок и поливают. Герань прекрасно восстанавливается в таких условиях.

Осень – прекрасное время для черенкования

Если куст герани слишком большой или для всех горшков не хватает места, есть более простое решение – заготовить черенки. Специалисты советуют срезать здоровые верхушки стеблей длиной около 7-10 сантиметров. Нижние листья удаляют, а черенки высаживают в подходящий почвенный субстрат для укоренения. При благоприятных условиях корни образуются примерно через шесть-восемь недель. Таким образом, вместо поиска места для нескольких массивных вазонов можно сохранить в течение зимы немало молодых растений, которые будут готовы к активному росту с наступлением весны.

Что делать с геранью в марте

В конце зимы начинается подготовка к новому сезону. Герань, перезимовавшая в горшках, к марту может значительно вытянуться. В это время её следует хорошенько обрезать. Растение можно смело укорачивать примерно на половину или даже на две трети, после чего оно всё равно пустит новые сочные побеги. Растения, находившиеся в состоянии покоя (без почвы), очищают от отмерших частей, пересаживают и переносят в светлое место.

Важно: не выносите растения сразу под палящее солнце. Весной возникает соблазн выставить горшки на балкон при первых же теплых днях. Однако герань, которая месяцами простояла в помещении, нуждается в постепенной адаптации к уличным условиям. На постоянное место растения переносят только после того, как минует угроза заморозков, а к яркому солнцу их приучают постепенно. На акклиматизацию ориентировочно требуется две-три недели.

Иными словами, герань вовсе не обязательно выбрасывать в конце осени. Если защитить ее от морозов, обеспечить надлежащие условия и поливать без излишеств, те же самые кусты снова украсят ваш балкон или сад следующей весной и вступят в новый сезон пышного цветения.

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