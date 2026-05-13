Как отпугнуть зеленых мух навсегда: гениальный трюк

Хозяев, которые отчаянно пытаются остановить вторжение мух в свои дома этим летом, призывают попробовать удивительно простой лайфхак с подоконником, используя два распространенных кухонных ингредиента.

Видео дня

Этот недорогой трюк стал вирусным в интернете после того, как популярный канал YouTube Smart Fox заявил, что эта хитрость может отпугнуть насекомых навсегда. Канал, который имеет более 560 000 подписчиков, поделился советом в видео, которое уже собрало более 124 000 просмотров и более 1000 лайков.

Для этого вам понадобятся лимон и гвоздика. Сам процесс чрезвычайно прост и его воспроизведение стоит очень мало. Все, что вам нужно сделать, это разрезать его пополам, а затем поместить примерно 10-15 бутонов непосредственно в мякоть фрукта.

Эти половинки лимона следует поместить в миску или тарелку, прежде чем поставить их на подоконник. Smart Fox утверждает, что аромат, который создает эта комбинация, может помочь отпугнуть мух от проникновения в дома.

"Поскольку мухи совсем не переносят смесь лимона и гвоздики, они будут избегать этих мест", – продолжил ведущий.

Гвоздика выделяет сильный аромат, который многие насекомые очень не любят. Сочетание этого с цитрусовыми, такими как лимон, может усилить эффект.

Сами лимоны также могут обеспечить дополнительную пользу для дома, кроме борьбы с вредителями. По данным Британского фонда питания, лимоны естественно богаты витамином С и антиоксидантами, а их сильный цитрусовый аромат обычно используется в чистящих средствах и освежителях воздуха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое растение посадить во дворе или в саду, чтобы отпугнуть мух и комаров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.