Как отпугнуть грызунов от дома и сада: помогут три растения

Эксперт по борьбе с вредителями рекомендует использовать три натуральных растения, чтобы отпугнуть грызунов от вашего дома и сада.

Так, Си Джей Палмер, основатель Nature Guard Pest & Lawn, отметил, что грызуны имеют острое обоняние, и влияние на них определенных запахов может быть чрезвычайно сильным. Именно это следует использовать в борьбе с ними, пишет Express.

Эти вредители имеют ограниченное зрение, а это значит, что они полагаются на свое обоняние, чтобы находить пищу и выявлять хищников, избегая участков, которые они не могут должным образом исследовать по запаху. К счастью, дорогие средства от крыс не нужны, поскольку многочисленные природные средства отпугивания могут эффективно держать этих надоедливых грызунов подальше от вашей собственности и сада.

Мята перечная

Мята перечная является одним из самых эффективных натуральных средств для отпугивания грызунов благодаря своему резкому, пряному аромату, который естественным образом раздражает как мышей, так и крыс.

Во время воздействия масла перечной мяты крысы испытывают сильное сенсорное отвращение, что заставляет их избегать мест, где присутствует это растение.

Чеснок

Хотя это может показаться необычным, выращивание чеснока или применение чесночного масла по всему саду – это еще один способ предотвратить появление грызунов.

Хотя этот аромат может быть аппетитным для людей, он содержит соединения серы, которых крысы будут избегать, поскольку они раздражают их носовые проходы и вызывают дискомфорт.

Это еще один простой подход к отпугиванию грызунов. Однако, желательно применять растворы чесночного масла исключительно на открытом воздухе, а не в помещении, поскольку резкий запах может держаться в течение длительного времени.

Эвкалипт

Грызуны ненавидят эвкалипт из-за его сильного аромата, но он также содержит соединения, которые значительно раздражают их носовые проходы и отбивают желание строить гнезда в определенных местах.

Эвкалиптовые деревья известны своими богатыми маслом листьями, которые содержат соединение под названием эвкалиптол. Именно оно отвечает за характерный аромат эвкалипта, а также известно своими антимикробными и насекомоотталкивающими свойствами.

