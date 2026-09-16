Как отбелить пожелтевшие футболки без химических средств: простой способ

Жёлтый оттенок обычно появляется на одежде в местах наиболее частого контакта ткани с кожей, например, под мышками, вокруг воротника, на манжетах или наволочках. Кожное сало, пот, дезодорант и косметика остаются в волокнах, и регулярная стирка не всегда полностью их удаляет.

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Жиры, содержащиеся в кожном сале, включая сквален и олеиновую кислоту, постепенно вступают в реакцию с кислородом. В результате этого окисления образуются соединения, придающие материалу кремовый или желтоватый оттенок. Этот процесс ускоряется под воздействием тепла, влаги и света, поэтому, казалось бы, чистая футболка может пожелтеть всего через несколько недель в шкафу, пишет OBOZ.UA.

Жесткая вода постепенно лишает белую одежду свежего вида. Содержащиеся в ней ионы кальция и магния вступают в реакцию с некоторыми ингредиентами моющего средства, образуя осадок, который задерживает частицы грязи. Ткани, покрытые этим осадком, становятся шероховатыми, хуже пропускают свет и меньше его отражают, выглядят серыми и нестиранными.

Интересно, что кальций обычно больше мешает стирке, чем магний, хотя конечный эффект также зависит от состава моющего средства.

Моющие средства, предназначенные для жёсткой воды, содержат вещества, связывающие минералы, в том числе цеолиты или цитраты, но даже они могут не сработать, если дозировка неправильная, а цикл полоскания короткий.

Лимонную кислоту лучше всего использовать для кратковременного замачивания перед стиркой. Добавьте одну ровную столовую ложку порошка (около 15–20 г) в 5 литров тёплой воды и перемешивайте, пока кристаллы полностью не растворятся.

Оставьте белый хлопок в растворе на 30–60 минут, затем тщательно прополощите и постирайте в соответствии с инструкциями на этикетке по уходу.

Эта обработка помогает удалить минеральные отложения, которые приводят к посерению ткани, её жесткости и потере впитывающей способности.

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