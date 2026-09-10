Как отбелить носки, не замачивая их: проверенный способ

Белые носки невероятно быстро пачкаются и, к сожалению, их сложно стирать. Светлые ткани чаще всего обесцвечиваются от обуви, но этому может способствовать и неблагоприятная погода.

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Хотя стирать белые носки сложно, их можно эффективно отбелить. Предварительное замачивание не требуется. Просто добавьте подходящее средство в стиральную машину, пишет OBOZ.UA.

Удаление пятен с белых носков будет быстрым и легким, если вы воспользуетесь популярным средством — аспирином. Он есть почти в каждом доме, хотя не все знают, что его можно использовать для стирки. Оказывается, аспирин может помочь восстановить белизну грязной и серой одежды, в частности носков. Благодаря содержащейся в нем ацетилсалициловой кислоте он действует как мягкий отбеливатель.

Стирку носков можно облегчить, добавив немного аспирина в барабан. В идеале используйте четыре обычные таблетки без оболочки. Поместите их между грязными носками и запустите цикл стирки, как обычно.

Однако вам нужно помнить ещё о нескольких правилах. Сортировка белья важна, если вы хотите, чтобы ваши ткани оставались белыми. Стирайте светлые вещи при температуре 40–60 градусов по Цельсию, используя программу, предназначенную для белого белья или хлопка.

Также используйте моющие средства, предназначенные для белого белья. Благодаря этим нескольким простым шагам ваши носки будут белыми, как снег.

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