Как освежить ковер, не намочив его: эти средства наверняка есть на вашей кухне

Ковры быстро впитывают запахи, пыль и небольшие пятна, поэтому даже после тщательной уборки пылесосом они могут выглядеть не так свежо, как раньше. Однако это не означает, что их нужно каждый раз стирать или профессионально чистить.

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Существует простой способ освежить ковер, не намочая волокна. Вам понадобятся всего два незаметных средства, которые у большинства людей уже есть на кухне, пишет OBOZ.UA.

Чтобы вернуть ковру прежнюю свежесть без влажной чистки, можно воспользоваться проверенным домашним средством. Просто воспользуйтесь пищевой содой и картофельным крахмалом. Поскольку оба ингредиента имеют порошкообразную форму, их можно применять, не замачивая материал.

Пищевая сода поможет нейтрализовать неприятные запахи, а картофельный крахмал удалит грязь, попавшую между волокнами. Однако перед использованием этого метода следует сначала тщательно пропылесосить ковер.

Затем смешайте пищевую соду и картофельный крахмал в соотношении 1:1. Распределите тонкий слой смеси по всему ковру, уделяя особое внимание наиболее интенсивно используемым участкам.

Втирайте порошок в ковер мягкой щеткой. Не нужно сильно тереть, так как это может излишне повредить волокна. Оставьте смесь примерно на 30–60 минут.

Если ковер сильно загрязнён или вы в первую очередь хотите освежить аромат, вы можете увеличить это время до нескольких часов. Затем тщательно пропылесосьте всю поверхность.

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