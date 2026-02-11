Как освежить дом за 15 минут: простой метод от профессиональной уборщицы

Идея о том, что уборка имеет значение только тогда, когда она масштабная и тщательная, является одной из главных причин, почему люди ее избегают. Когда что-то кажется слишком большим, мозг естественно сопротивляется ему.

Видео дня

Именно поэтому эксперт по клинингу Линси Кромби рекомендует проводить короткие регулярные уборки, которые не занимают более 15 минут, особенно в местах с высокой проходимостью, которые имеют наибольшее визуальное воздействие на ваш дом, пишет Express.

Сосредоточьтесь на:

Кухонной столешнице и раковине

Раковине, туалете и зеркале в ванной комнате

Полах в коридорах

Покрывалах и подушках для диванов.

Это те зоны, которые мы видим и используем чаще всего. Когда они чистые, все остальное кажется более контролируемым.

Установите таймер только на 15 минут, сосредоточьтесь на одном пространстве и остановитесь, когда он сработает. Не переходите в другую комнату, не пытайтесь сделать все сразу. Последовательность каждый раз побеждает интенсивность.

Одна из самых больших ошибок – это попытка одновременно избавиться от лишнего и убрать. Это звучит эффективно, но на самом деле это быстрый путь к выгоранию.

Разхламление – это умственная задача. Вы принимаете решения, обрабатываете эмоции и часто возвращаетесь к воспоминаниям. Уборка, с другой стороны, является физическим и повторяющимся процессом. Когда вы совмещаете их, ваш мозг быстро перегружается.

Поэтому лучше всего разделять эти процессы. Даже сосредоточиться на одном ящике или одной полке за раз достаточно. Вам не нужно делать все за один раз, чтобы это имело значение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какая самая большая ошибка в уборке дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.