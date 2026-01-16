'Как объяснить ребенку, что его друга убила ракета?' Педиатр Наталья Макодрай рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Жизнь в условиях полномасштабной войны очень влияет на психическое здоровье украинских детей. Педиатр с многолетним опытом Наталья Макодрай отмечает: хотя детская психика чрезвычайно гибкая, но даже она не способна полноценно приспособиться к ежедневным обстрелам, потерям и хроническому страху, в которых сегодня растут дети. О своем профессиональном опыте и личных наблюдениях врач рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам Натальи Макодрай, в своей практике она все чаще фиксирует тревожные сигналы. Среди них – обсессивно-компульсивные расстройства у младших школьников, депрессивные состояния у подростков, а также навязчивые тревожные мысли, возникающие на фоне военной травмы.

"Помню случай, когда ко мне обратилась пациентка, семью которой я веду уже очень давно. Она спросила: "Наталья Викторовна, как объяснить сыну, что завтра к нему не придет играть друг, потому что его убила ракета?" Это невероятно трудно. В таких ситуациях, конечно, я рекомендую обращаться с детьми к психологам", – говорит врач в интервью Алексею Суханову, актеру, телеведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова.

Педиатр также подчеркивает: во время войны именно взрослые становятся для ребенка главной опорой и источником ощущения безопасности. Ведь война меняет детство и формирует другую реальность, в которой растут украинские дети.

"Мы, как люди, в целом способны адаптироваться ко всему и дети тоже. Но если для меня слово "ракета" когда-то означало то, на чем мы летим в космос, то для них ракета – это то, что летит на них. Разница колоссальная", – отмечает Наталья Макодрай.

Врач предостерегает родителей от неправды и замалчивания опасности. Вместо этого она советует говорить с детьми честно, открыто и объяснять события доступным языком и помогать им проживать страх, не оставаясь с ним наедине.

Смотрите историю педиатра Натальи Макодрай по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 140 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.