Как не привезти клопов в чемоданах после путешествия: избегайте этой ошибки

Поскольку миллионы людей готовятся путешествовать этой зимой, сувениры – это не единственное, что путешественники могут привезти с собой. Недавние новости свидетельствуют об эпидемии постельных клопов в Европе, количество заражений которой выросло на 62%.

Поисковые запросы в Google по запросу "как проверить наличие клопов" резко возросли, увеличившись более чем на 500% за последние 30 дней. Как известно, количество заражений обычно возрастает во время пика путешествий и праздничного сезона зимой. Как не привезти их домой в вещах, рассказывает британская специалистка по матрасам Шэрон Робсон с Mattress Online, пишет Express.

Покупайте чемоданы с твердой оболочкой

Главный совет Шэрон прост: покупайте чемоданы с твердой оболочкой. Она предупреждает, что чемоданы с мягкими стенками обеспечивают многочисленные скрытые места для гнездования клопов, что потенциально увеличивает риск возвращения вместе с ними из путешествия.

Клопы склонны цепляться за шероховатые или пористые поверхности, что делает твердый багаж с его гладкими, твердыми поверхностями сложным для них местом. К такому типу багажа клопам не только труднее цепляться, но и его легче осматривать и дезинфицировать.

Поднимите свой багаж (буквально)

По прибытии к месту жительства рекомендуется поднять багаж над коврами и подальше от стен. Воздержитесь от желания распаковать чемодан на кровати, пока не проверите наличие клопов. Используйте металлические полки для багажа или положите чемодан на твердую поверхность, такую как стол.

Ранние предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание

Существует несколько предупреждающих признаков того, что в вашем гостиничном номере могут быть клопы, поэтому, прежде чем устраиваться поудобнее, быстро проверьте все.

Затхлый запах, следы насекомых на постельном белье и пятна на нем могут свидетельствовать о наличии там клопов.

