Как натереть сыр без отходов и гораздо быстрее: правильный способ

Пользователи были озадачены, открыв для себя "правильный" способ натирания сыра, поскольку одна простая настройка помогает натереть его быстрее и с меньшим количеством отходов.

Блогер и мама двоих детей по имени Тейла поделилась в своем TikTok соответствующим лайфхаком, который буквально сломал систему.

Сначала она поставила терку вертикально и сжала ручку на кончике. Затем женщина начала натирать брикет сыра на терке вверх и вниз. По ее словам, именно этот метод является неправильным и очень неаккуратным.

Чтобы продемонстрировать более эффективный способ, она просто положила терку набок. Все еще держа ручку, женщина начала натирать сыр на плоской терке, которая сразу показалась гораздо более стабильной и надежной, а также позволила ей натирать сыр гораздо быстрее и с минимальным беспорядком.

"Так гораздо легче, и сыр собирается посередине терки, поэтому его легче потом переместить", – объяснила она.

Пользователи выразили свое удивление после увиденного, многие утверждали, что, действительно, неправильно делали это раньше, но теперь все изменилось.

