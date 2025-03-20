Как найти общий язык с ребенком: Фонд Рината Ахметова собрал действенные советы для родителей, воспитателей и опекунов

Каждый родитель, воспитатель и опекуны хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда ребенок не слушается, спорит или игнорирует просьбы. Важно помнить: дети не делают этого специально, часто их поведение – это способ выразить свои эмоции и потребности. Фонд Рината Ахметова уделяет особое внимание психологической поддержке детей, их родителей, воспитателей и опекунов. Для этого в рамках проекта "Сиротству – нет!" системно проводятся тренинги и вебинары.

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В марте Фонд организовал онлайн-мероприятие "Теплые встречи" по теме "Дисциплина без наказаний". Вебинар провела Анна Бурык, методистка и тренер Киевского городского центра социальных служб. Далее мы собрали наиболее действенные советы для родителей, которые помогают избежать конфликтов в семье и способствуют развитию доверия и взаимного уважения родителей и детей.

Совет №1

Будьте для ребенка примером

Дети копируют поведение взрослых. Если вы хотите, чтобы малыш вас слушался, попробуйте общаться спокойно и сами соблюдать правила, которые требуете от ребенка.

Совет №2

Слушайте ребенка

Вместо того чтобы давать только указания, привлеките ребенка к разговору, хвалите ребенка за хорошее поведение. Например: "Мне очень нравится, как ты аккуратно сложил свои вещи!"

Совет №3

Говорите просто и четко

Избегайте сложных фраз. Вместо "Тебе стоит убрать разбросанные по всей комнате игрушки", лучше сказать: "Пожалуйста, склади игрушки в коробку".

Совет №4

Чаще говорите "Да", чем "Нет"

Используйте вместо запретов более положительные утверждения. К примеру, вместо "Не выходи на улицу, там холодно" скажите "Оставайся внутри, пожалуйста. На улице холодно.

Совет №5

Укрепляйте связь с ребенком

Находите время для совместных игр, прогулок и откровенных разговоров. Это укрепит ваши отношения и поможет избежать многих конфликтов.

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Фонд Рината Ахметова прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье и был окружен поддержкой и заботой. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.