Как найти клещей на собаке с помощью iPhone: в сети завирусился действенный способ

Хозяева собак знают, каким обременительным может быть осмотр питомца после каждой прогулки на предмет наличия на его теле клещей и других паразитов. Впрочем, в соцсетях нашелся лайфхак, который может сильно упростить эту задачу. Он доступен владельцам смартфонов iPhone.

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Все, что вам понадобится, это предустановленное на вашем устройстве приложение "Лупа". Вот что нужно сделать, чтобы воспользоваться этим интересным методом:

зайдите в приложение;

в его настройках добавьте "фильтры";

из фильтров, которые стали доступны, выберите "инвертированный";

наведите настроенную таким образом камеру на ваше животное и тщательно осмотрите его с помощью данного фильтра - клещи и блохи должны будет очень заметными в шерсти.

Этот лайфхак работает со всеми видами домашних животных, которые имеют шерсть – с собаками, котами, кроликами, шиншиллами, крысами, хорьками и тому подобное. Но у него есть и ограничения.

Как отмечают некоторые пользователи, имеющие питомцев с темным мехом, на таких животных инверсия не срабатывает. Если в светлой шерсти клещи действительно имеют вид контрастных точек, то в темной они не выделяются вообще. Поэтому черных собак и котов придется и дальше осматривать вручную.

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