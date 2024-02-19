Как начнется неделя в Украине: синоптики дали прогноз на 19 февраля

В понедельник, 19 февраля, в Украине ожидается прохладная погода с минусовыми температурами, местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью до -9 градусов мороза, днем -2...+3.

Такой прогноз дали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в первый день новой недели будет облачно с прояснениями.

Ночью в юго-восточной части, а днем на крайнем западе страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью -1...-6 градусов мороза, в северо-восточных областях -9 градусов мороза, на юге около 0; днем от -2 до +3 градусов тепла.

В западных областях +2...+7 тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью -1...-6 градусов мороза, днем от +2...+3 тепла. В Киеве ночью -3...-5 мороза, днем 0...-2 градуса тепла.

Как сообщал OBOZ.UA,ранее синоптики спрогнозировали потепление в феврале до +13, после чего резко похолодает. Начало весны будет морозным и снежным.

Метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной в целом возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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