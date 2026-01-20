Как мгновенно разморозить лобовое стекло: нажмите одну 'магическую' кнопку

Не все знают, что разморозить лобовое стекло можно очень быстро, просто включив вентилятор лобового стекла.

Установка этой функции на максимум приведет к быстрому исчезновению льда, что избавит водителей от необходимости стоять на улице на морозе, пишет OBOZ.UA.

Для того, чтобы все сработало, включите вентилятор лобового стекла на максимум. Лед начнет таять от тепла. После этого вытрите лишнюю воду и верните вентилятор в нормальный режим.

Участникам дорожного движения советуют включить размораживатель перед выездом. При этом не используйте стеклоочистители или омыватель лобового стекла, поскольку это не поможет.

Включите передний и задний обогрев. Задний обогрев также подогревает боковые зеркала в большинстве новых автомобилей. Но если зеркала грязные, обязательно очистите их, прежде чем начать движение.

Включите кондиционер. Он не только для лета – он будет удалять влагу из воздуха, чтобы предотвратить запотевание автомобиля.

Не протирайте запотевшие окна руками – останутся жирные пятна, а бриллиантовое кольцо может поцарапать стекло. При необходимости используйте безворсовую абсорбирующую ткань. Оставайтесь возле автомобиля все время, пока работает двигатель.

