Как любоваться весенними нарциссами неделями: простой выход

Весна уже тут как тут, а это значит, что наши местные цветочные магазины пестрят букетами солнечных желтых нарциссов – и они идеально подходят для того, чтобы украсить ваш дом за ограниченный бюджет.

Нарциссы обычно стоят в вазе от 5 до 10 дней, в среднем 7 дней, при условии надлежащего ухода. Вы можете замедлить этот процесс, не выставляя их под прямые солнечные лучи, а храня в более прохладном месте, а также регулярно меняя воду в вазе, пишет OBOZ.UA.

Но есть еще один простой способ продлить жизнь этих прекрасных цветов. Решение совсем простое и стандартное. Для этого стоит покупать не срезанные нарциссы, а с корнями или даже сразу в горшке.

Лучше всего то, что цветы, которые ассоциируются с Пасхой и известны своей уникальной формой и оттенком, поднимающим настроение, обычно дешевые.

По словам экспертов, это не просто экономия денег. Вы можете поставить горшки с нарциссами на подоконник, где они будут долго цвести. А после этого у вас останутся луковицы, которые вы сможете посадить в своем саду на следующий год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда лучше сажать нарциссы.

