Как легко избавиться от шерсти на диване без пылесоса: трюк для владельцев домашних животных

Владельцы домашних животных не раз сталкивались с проблемой из-за выпадения шерсти у их любимцев. Она буквально въедается в ткань дивана, кресел или подушек. Классический пылесос часто собирает лишь ее часть, клейкие валики быстро заполняются, а щетка не всегда под рукой.

Именно поэтому OBOZ.UA расскажет о простом трюке, который поможет вам справиться с этой проблемой за считанные минуты.

Процесс очень простой. Вы надеваете обычную резиновую бытовую перчатку, а затем медленно проводите ладонью по поверхности дивана.

Лучше всего это будет работать, если это перчатка, сухая или лишь слегка влажная. Трение и структура резины приводят к тому, что волосы начинают собираться в небольшие комочки, которые затем можно легко собрать вручную или удалить пылесосом.

Для еще лучшего эффекта диван стоит чистить небольшими участками. Сначала спинку, потом сиденье, и наконец края и углы, где больше всего скапливается волос. Если поверхность сильно покрыта шерстью, во время чистки полезно несколько раз промыть и протереть перчатку.

Резина создает сцепление, которое разглаживает ткань. Шерсть, попавшая в волокна обивки, поднимается на поверхность и слипается вместе, когда вы тянете. Вот почему этот метод часто быстрее, чем длительная уборка пылесосом, особенно с тканями, к которым шерсть имеет тенденцию прилипать.

Большим преимуществом этого трюка является также доступность. Резиновая перчатка почти всегда есть где-то на кухне или в ванной комнате, поэтому это решение, которое стоит иметь под рукой непосредственно перед приходом гостей или во время быстрой вечерней уборки. Никаких сложных подготовительных мероприятий, никаких специальных чистящих средств и никаких дополнительных затрат.

