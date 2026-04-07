УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как красиво покрасить пасхальные яйца в очень яркий цвет без химии: понадобится свекла

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Если вы хотите покрасить пасхальные яйца в яркий цвет, но без красителей, идеальным продуктом для этого будет свекла, это натуральный способ получить оттенки от нежно-розового до насыщенно-бордового. 

Видео дня
Редакция FoodOboz делится простой технологией, как правильно покрасить яйца свекольным отваром.

Ингредиенты:

  • 3-4 средних свеклы
  • 1-2 литра воды
  • 1 ст. л. 9% уксуса

Способ приготовления:

1. Натрите на мелкой или крупной терке свеклу. 

2. Залейте свеклу 1-2 литрами воды, добавьте 1 ст. ложку 9% уксуса (он закрепит цвет). Варите 20-30 минут после закипания под крышкой.

3. Окрашивание: процедите отвар через сито, удалив мякоть. Опустите в теплый свекольный отвар предварительно сваренные вкрутую яйца. Для светло-розового цвета достаточно 30-60 минут, для насыщенного – оставьте на ночь в холодильнике. Достаньте яйца, обсушите на салфетке. Чтобы они блестели, протрите их ватным диском, смоченным в растительном масле.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe