Как красиво покрасить пасхальные яйца в очень яркий цвет без химии: понадобится свекла
Если вы хотите покрасить пасхальные яйца в яркий цвет, но без красителей, идеальным продуктом для этого будет свекла, это натуральный способ получить оттенки от нежно-розового до насыщенно-бордового.
Редакция FoodOboz делится простой технологией, как правильно покрасить яйца свекольным отваром.
Ингредиенты:
- 3-4 средних свеклы
- 1-2 литра воды
- 1 ст. л. 9% уксуса
Способ приготовления:
1. Натрите на мелкой или крупной терке свеклу.
2. Залейте свеклу 1-2 литрами воды, добавьте 1 ст. ложку 9% уксуса (он закрепит цвет). Варите 20-30 минут после закипания под крышкой.
3. Окрашивание: процедите отвар через сито, удалив мякоть. Опустите в теплый свекольный отвар предварительно сваренные вкрутую яйца. Для светло-розового цвета достаточно 30-60 минут, для насыщенного – оставьте на ночь в холодильнике. Достаньте яйца, обсушите на салфетке. Чтобы они блестели, протрите их ватным диском, смоченным в растительном масле.
