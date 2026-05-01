Как изменилось отношение украинцев к майским праздникам: опрос раскрыл настроения

До 2022 года День труда, который отмечают 1 мая, считали важным праздником 12% украинцев. После начала полномасштабной войны этот показатель снизился до 5% и остается таким до сих пор.

Видео дня

Также существенно изменилось отношение к 9 мая: если до 2021 года День Победы был важным для 30% граждан, то после 2022 года – только для 11%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Киевского международного института социологии.

1 мая и 9 мая стремительно теряют популярность в Украине

Как отметили в КМИС, отношение украинцев ко Дню труда 1 мая на протяжении 2010–2021 годов почти не менялось. Этот праздник оставался одним из наименее популярных, и только 12% граждан считали его важным или любимым. После начала полномасштабной войны количество его сторонников сократилось до 5%, и сейчас это наименее популярный праздник среди украинцев.

Значительно больше изменений произошло в отношении к 9 мая. Если в 2010 году День Победы входил в число важнейших праздников для 58% населения, то к 2021 году этот показатель уменьшился до 30%, а после 2022 года упал сначала до 13%, а с 2024 года – до 11%.

Вероятно, такая тенденция связана с войной и тем, что в России 9 мая активно используется как милитаристский и агрессивный праздник.

В то же время по данным исследования января 2023 года, 62% украинцев считают, что в Украине следует отмечать День памяти и примирения 8 мая, тогда как 22% поддерживают празднование Дня победы над нацизмом 9 мая, а еще 6% – обе даты.

"Вероятно, в последующие годы это соотношение еще больше сместилось в пользу 8 мая, что согласуется с резким снижением значимости 9 мая по данным более поздних опросов КМИС", – говорится в сообщении.

Любимые праздники украинцев

Стоит отметить, что по результатам исследования, самыми любимыми праздниками среди украинцев остаются Пасха (67%) и Рождество Христово (66%). Именно эти даты в течение последних лет стабильно сохраняют лидерские позиции по уровню популярности, "что свидетельствует о значительной роли религии в культурной жизни украинцев".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!