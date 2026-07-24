Как избавиться от запаха пота в обуви: неожиданный лайфхак

Неприятный запах обуви обычно возникает, когда внутри скапливается влага и пот.

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Однако, чтобы избавиться от неприятного запаха, не обязательно покупать профессиональные средства по уходу за обувью в обувном магазине. Сначала попробуйте простое домашнее средство с чайным пакетиком, пишет OBOZ.UA.

Положите по одному сухому пакетику черного чая (зеленый тоже подойдет) в каждый ботинок. Помните, что их не следует заваривать заранее, поскольку влажный чайный пакетик может усугубить проблему, добавив влаги внутрь.

Оставьте чайные пакетики в обуви на ночь в хорошо проветриваемом месте. Утром выньте пакетики и понюхайте их. Аромат, несомненно, станет более приятным.

Вы также можете использовать другие домашние средства для освежения обуви, в частности пищевую соду. Положите по 2 столовые ложки пищевой соды в тонкий хлопковый мешочек в каждый ботинок или распределите средство по стельке и оставьте на ночь. Утром просто высыпьте её.

Пищевая сода — отличный поглотитель влаги и нейтрализует неприятные запахи. Если у вас её нет дома, вы также можете положить в обувь свежие кожуры лимона, апельсина или мандарина. Их цитрусовый аромат замаскирует неприятные запахи.

Еще один метод, который помогает решить проблему неприятного запаха в обуви, — это замораживание. После того как обувь высохнет, поместите ее в герметичный полиэтиленовый пакет и поставьте в морозильную камеру на 5–6 часов.

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