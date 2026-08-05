Как избавиться от тараканов: беспроигрышный способ из СССР

Хотя в современных домах тараканы, к счастью, стали редкими гостями, в СССР эти вредители представляли собой серьезную проблему. А все потому, что в те времена не было эффективных средств для дезинсекции. Поэтому людям приходилось придумывать собственные бытовые лайфхаки.

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И трюк с лимонной кислотой оказался одним из самых эффективных. Он хорошо действует на тараканов и при этом не вредит домашним животным. К тому же его можно применять в съемном жилье, где нет возможности провести серьезную химическую обработку. OBOZ.UA рассказывает, как бороться с тараканами с помощью этого простого пищевого продукта.

Обычный пищевой порошок, который можно легко купить в любом продуктовом магазине, способен разъедать хитиновый покров тела таракана. После этого кислота повреждает внутренние системы организма насекомого. К тому же неприятный резкий запах сбивает тараканов с ориентации, заставляя покидать обжитые места.

Чтобы добиться эффекта, следует действовать последовательно. Приготовьте правильный раствор для обработки дома:

растворите примерно 30 г кислоты в одном литре воды и тщательно обработайте щели, пространство под плинтусами и все труднодоступные места;

вымойте этим средством пол во всех комнатах, уделяя внимание углам и стыкам;

протрите нижнюю часть стен (примерно до высоты полуметра), ведь именно там часто передвигаются тараканы;

повторите процедуру дважды с небольшим перерывом, чтобы закрепить результат.

Такой способ считается безопасным для людей и домашних животных, если не обрабатывать им посуду или продукты. Достаточно уделить внимание поверхностям, по которым передвигаются насекомые. Уже на следующий день можно заметить значительное снижение их активности, а через несколько дней они исчезают полностью.

Главное – не экономить раствор и тщательно обрабатывать все потенциальные места скопления, особенно возле труб и батарей. Для профилактики стоит повторять такую влажную уборку раз в несколько недель, пока не станет ясно, что проблему удалось полностью устранить.

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