Как избавиться от сорняков и травы между плиткой в саду: поможет простой продукт

Каменные или кирпичные дорожки и террасы добавляют саду эстетики. Однако даже самое красивое мощение быстро теряет вид, если между плиткой начинают прорастать сорняки. Они портят внешний вид двора и могут постепенно разрушать швы между плитами.

Видео дня

Многие люди используют химические гербициды, но такие средства могут вредить окружающей среде и домашним животным. Издание Express рассказало, что существует простой домашний способ, который поможет справиться с сорняками без агрессивной химии.

Почему сорняки появляются между плиткой

Сорняки легко прорастают в щелях между каменными плитами или кирпичами. В этих местах скапливается пыль, земля и влага, что создает идеальные условия для прорастания семян.

Даже небольшого количества почвы достаточно, чтобы растения начали расти. Если их вовремя не удалять, корни могут расширять щели и еще больше ухудшать состояние покрытия.

Простой домашний способ борьбы с сорняками

Любительница садовых лайфхаков Керрианн поделилась простым методом, который, по ее словам, помогает избавиться от сорняков на террасе без использования химических препаратов.

Для этого понадобятся всего два ингредиента:

кипяток;

поваренная соль.

Сначала нужно залить сорняки кипятком прямо из чайника. Горячая вода повреждает листья и корни растения. После этого достаточно посыпать сорняк небольшим количеством соли.

Через три-пять дней большинство растений полностью отмирает.

Почему этот метод работает

Кипяток быстро разрушает клетки растения, фактически "обжигая" его. Соль, в свою очередь, поглощает влагу и создает неблагоприятные условия для повторного роста сорняков.

В сочетании эти два средства действуют достаточно эффективно, особенно против молодых растений, которые еще не успели пустить глубокие корни.

Используйте соль осторожно

Специалисты советуют применять этот метод осторожно. Чрезмерное количество соли может повредить почву или растения рядом с дорожкой.

Лучше всего использовать небольшое количество соли только в местах, где растут сорняки. Затем сверху следует осторожно вылить кипяток.

Как предотвратить появление сорняков

Чтобы сорняки не появлялись снова, важно регулярно очищать щели между плиткой. Для этого можно использовать жесткую щетку или специальный инструмент для удаления сорняков.

Также помогает заполнение швов песком или специальными смесями для мощения. Они затрудняют прорастание семян.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.