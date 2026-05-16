Как избавиться от слизней в саду и на огороде: простой и экологичный способ

Весна приносит восстановление и хорошую погоду, но вместе с ним и несколько трудностей для садоводов, таких как непредсказуемая погода, неблагоприятные условия почвы и появление вредителей, таких как слизни или улитки, особенно после ливня.

Эллен Флетчер, эксперт-садовник с MyBuilder, сказала, что все больше садоводов обращаются к натуральным, экономически эффективных решений, таких как овечья шерсть, чтобы обеспечить своим растениям лучшее начало весны, пишет Express.

По ее словам, это – один из "проверенных садоводами продуктов для решения этих проблем". Овечья шерсть – многоцелевой натуральный материал, который является универсальным решением, действуя как экологически чистое удобрение, а также как средство отпугивания слизней.

Его можно приобрести онлайн во многих местах, или же обратиться к местному фермеру. Вы также можете приобрести его в виде гранул.

Миллионы садоводов готовятся засучить рукава и начать посадку растений к летнему сезону. Проблемой для многих являются слизни и улитки, но шерсть обладает способностью действовать как барьер, в отличие от медной ленты, яичной скорлупы и кофейных зерен. Ланолин в составе шерсти держит их подальше, что делает ее простым и естественным способом защиты растений.

Удобрение

Овечья шерсть действует как медленно высвобождающееся природное удобрение, постепенно разлагая почву. Разлагаясь, она высвобождает ценные питательные вещества, которые способствуют здоровому росту растения. Благодаря медленному разложению она обеспечивает стабильное поступление питательных веществ в течение длительного времени, а не быстрый всплеск, что уменьшает риск перекармливания растения.

Мульча

Натуральная мульча, которая, будучи размещенной вокруг растений, подавляет сорняки благодаря защите от солнечного света, не давая им прорастать, а также действует как единственный эффективный естественный барьер, отпугивает вредителей, таких как улитки и слизни, благодаря ланолину, содержащийся в шерсти.

Регулирует

Овечья шерсть обладает превосходными изоляционными свойствами, что позволяет ей регулировать температуру почвы в течение всего года. В холодные месяцы она сохраняет тепло в почве, защищая растения от повреждения морозом. Летом она предотвращает перегрев растений и почвы. Благодаря своим регулирующим функциям она способствует более здоровым корням и росту растений.

Структура почвы

Волокна из шерсти улучшают структуру почвы и увеличивают ее пористость и аэрацию, позволяя воздуху и воде свободно двигаться через нее. Улучшенная аэрация поддерживает полезные микроорганизмы и дождевых червей, которые способствуют общему здоровью почвы.

Вода

Шерсть действует как губка, удерживая большое количество воды, поддерживая увлажнение растений, поскольку она медленно отдает эту накопленную влагу обратно к корню растения в засушливые периоды, помогая поддерживать постоянное увлажнение. Уменьшает потребность в частом поливе и улучшает устойчивость растений в жаркую погоду.

